Afirman: la “ley seca” ha ayudado a bajar los índices de violencia

“Menos violencia”

“Las llamadas de denuncias de diversos hechos violentos al 911 en Yucatán disminuyeron considerablemente a partir de que se decretó la ‘ley seca’ en el Estado, de acuerdo con el reporte del Centro Estatal de Información sobre Seguridad Pública. En algunos casos, la reducción de los reportes a la línea telefónica de emergencias fue de la mitad”, indican autoridades.

De acuerdo con un comunicado, alcaldes de municipios como Yaxcabá, Sansón Israel Palma Santos; Tixkokob, Eric Quijano González, y Ticul, Rafael Montalvo Mata, confirmaron que esta situación es una realidad, pues en sus demarcaciones los reportes relacionados con actos de violencia, principalmente doméstica, se han reducido bastante con la aplicación de la “ley seca”.

“En el análisis realizado por el Centro Estatal de Información sobre Seguridad Pública se muestra que, en promedio, las llamadas relacionadas con la violencia de pareja disminuyeron -55.2% durante el periodo posterior a la declaración de la “ley seca”, disposición que entró en vigor al publicarse en el Diario Oficial el 9 de abril pasado.

Después de implementarse la “ley seca”, se explica, las llamadas recibidas en el 911 relacionadas con violencia familiar registraron una disminución de 49.7%, si se compara con las que se realizaron sobre este tema antes del establecimiento de la “ley seca”. También, después de decretarse la Ley Seca y hasta la fecha, hay una disminución de -42.6% en las llamadas que denunciaban violencia contra la mujer, se afirma en el boletín.

Asimismo, en promedio, las llamadas relacionadas con reportes sobre suicidio disminuyeron 53.5% durante el periodo posterior a la declaración de la “ley seca”. De igual forma, tras la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas se redujeron un -25.6% las llamadas relacionadas con las amenazas de suicidio y un 55.4% las llamadas ligadas con otros actos contra la familia.

Al respecto, el alcalde de Yaxcabá señaló que la prohibición de venta de bebidas alcohólicas ha contribuido en buena manera a reducir los índices de violencia en los hogares, lo cual se ha evidenciado en la demarcación que gobierna.

“Efectivamente, se ha bajado el índice de violencia porque ya no hay gente que llega a su casa tomada. Cuando no hay venta de bebidas alcohólicas, la persona no tiene acceso a ellas y, por ende, ya no llega a la casa para armar desorden. A las esposas no les gusta que tome su esposo, sobre todo cuando muestra actitudes antisociales”, comentó el edil.

El alcalde de Yaxcabá añadió que lo que se ha visto es que la ausencia de alcohol ayuda a que haya menos discusiones y contribuye a una mayor convivencia con la esposa y con los hijos, “y es en esos momentos cuando menos violencia se genera dentro del hogar”.

El alcalde de Tixkokob se manifestó en el mismo sentido: “Normalmente es el marido quien sale a tomar las bebidas alcohólicas, y cuando regresa a casa suele violentar principalmente a la mujer y a los hijos, pero ahora, al no tener una forma de conseguirlo, se ha mantenido con calma, ya que este tipo de agresiones físicas familiares han disminuido en un 90%”, aseveró.

Quijano González agradeció la colaboración de los negocios que se dedican a la comercialización de bebidas alcohólicas ante esta disposición del gobierno del Estado. “Reconozco el valioso apoyo de los propietarios de expendios que, sin ningún obstáculo y con una buena explicación del porqué de la ‘ley seca’, acataron la medida, que ha favorecido la reducción en un buen porcentaje de este delito”.

El caso de los municipios

El alcalde de Ticul dijo que la “ley seca” también ayudó a reducir accidentes de tránsito.

Accidentes y violencia

“Desde que la ‘ley seca’ se instituyó se redujo por mucho la cantidad de accidentes de tránsito en el municipio y en el tema de violencia doméstica, no hemos tenido mayores reportes. Hemos estado muy pendientes de esta situación que aqueja a mujeres y niños. Trabajamos de cerca con el Instituto Municipal de la Mujer, así como con la misma Policía Municipal y no hemos registrado ningún caso al respecto”, reveló.

Optan por alimentos

“En la emergencia los jefes de familia prefieren gastar los pocos ingresos en cuestiones prioritarias como alimentos y demás necesidades básicas, en lugar de gastarlos en la compra de bebidas alcohólicas, y esto se ha traducido en una reducción de la violencia doméstica”, puntualizó.

Excesivo consumo

“Muchos de los casos de violencia en el hogar se daban por el excesivo consumo de alcohol. Creo que el dinero que los trabajadores ganaban se iba en alcohol y ahora lo poco que está entrando en los hogares se va en alimentos”, precisó el alcalde ticuleño.