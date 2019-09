Afloran quejas en el O’Horán

Malestar sindical: se encontró gran rezago, responden

Cierre de accesos del edificio, negativa a que se utilice el estacionamiento a menos que se trate de algún funcionario, nula limpieza en el área de consultas por las tardes, falta de dotación de uniformes e interrupción en el suministro de agua potable son algunos problemas que expusieron ayer trabajadores sindicalizados del Hospital Agustín O’Horán frente a su secretario general, Eulogio Piña Briceño.

Reunidos en el acceso principal del hospital, los empleados pidieron a su dirigente que intervenga para resolver los problemas. El doctor Piña ofreció hacer las gestiones correspondientes en los casos que competen al sindicato y dijo que privilegia el diálogo.

Por la tarde, el director del hospital, Marco Cetina Cámara, respondió en un comunicado a algunas inquietudes de los sindicalizados y subrayó que la nueva administración del nosocomio encontró un gran rezago en cuanto a infraestructura, equipamiento e insumos para la atención del usuario.

En los últimos tres años, apuntó el director, el hospital no recibió inversiones para mejorar su infraestructura.

Entre las inconformidades que plantearon los trabajadores están las siguientes:

—No hay estacionamiento para los empleados. Los que llevan vehículos los tienen que dejar a considerable distancia y por las noches tienen que caminar en tramos a oscuras.

—Quienes hacen guardias ya no tienen colación como antes. No hay agua ni café.

—El hospital no tiene rutas de evacuación. Si llegara a ocurrir una emergencia que ameritara una rápida salida podría haber problemas.

—En consulta externa no hay personal de intendencia en las tardes. Como consecuencia, en las mañanas está sucia esa área.

—En el área de Urgencias hay pestilencia.

Respuesta oficial

Además de los conceptos reproducidos al principio de esta información, el doctor Cetina Cámara respondió lo siguiente:

—El fortalecimiento de la vigilancia en los accesos al edificio forman parte de un plan integral para mejorar los protocolos de seguridad tanto para el público usuario como del personal que labora en el área.

—Debido a recientes incidentes reportados por el propio personal estas acciones fueron acordadas previamente en una reunión de trabajo realizada en días pasados con el dirigente de la sección 67 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Eulogio Piña.

—Estas acciones se realizan en coordinación con la dirigencia sindical en un marco de diálogo y buscando el beneficio de sus agremiados.

—El reemplazo de la tubería de agua fría en la Torre Uno ha quedado resuelto y ahora el personal de mantenimiento continúa trabajando en la tubería de agua caliente, que por su antigüedad requiere de cuidados especiales.

—Sobre los pacientes que resultaron con reacciones adversas a un medicamento en días pasados, tres de ellas ya han egresado del hospital, quedando solamente una en observación, aunque se espera su alta en los próximos días.

Robo de terreno

Al responder a sus agremiados, el doctor Piña Briceño indicó que anteayer estaba programada una reunión con autoridades de la Secretaría de Salud y el director del O’Horán, Marco Cetina, pero no se concretó porque éste fue sometido a una intervención quirúrgica.

Sobre la falta de estacionamiento dijo que esto tiene su origen en el “robo” de espacio. Citó específicamente a la Secretaría de Obras Públicas, que “se ha estado metiendo”.

“Esto no es de ningún color, de ningún grupo, sino de los trabajadores… No podemos permitir que Obras Públicas se siga apoderando de nuestro espacio”, enfatizó el líder sindical, al mismo tiempo que subrayó que “vamos por la vía del diálogo”.

El líder sindical se refirió también al tema de las plazas laborales. Señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a otorgar bases a todos los trabajadores que laboran por contrato, pero luego “salió el peine” porque en realidad dijo que lo hará durante su sexenio y no citó un plazo específico.

Edith Castillo, del área de Laboratorios, recordó que una familiar suya resultó afectada por meningitis en el nosocomio —por “un medicamento caduco”—, narró las trabas a que se enfrentó para conseguir información y dijo que fue blanco de amenazas por su intervención.

“¿Dónde está mi segunda casa, el O’Horán, cuando no me permitieron pasar a ningún lado?”, se preguntó. “Cuando me presenté con el director salí amenazada… Se me amenazó por tener una gaceta en las manos… Mi familiar casi se me muere adentro… Ahora, independientemente de donde entre, tengo que estar ‘viendo caras’. Están intervenidos mi teléfono y mis redes sociales y me amenazaron con mis hijos. ¡No es justo!”

El doctor Piña dijo que sabe que las pacientes con meningitis —recalcó que no le consta que haya medicamentos caducos— ya se recuperaron y ofreció a la empleada que no estará sola.— ÁNGEL NOH ESTRADA

La meningitis

Quejas por antiguos y nuevos problemas se externaron ayer en el Hospital Agustín O’Horán.

La causa

Entre los asuntos expuestos ante el secretario general de la Sección 67 del SNTSA, Eulogio Piña, estuvo el de una empleada familiar de una paciente afectada por meningitis en el hospital. Mencionó “un medicamento caduco” como el origen de la infección.

Respuestas

El dirigente respondió que no le consta que un medicamento caduco sea la causa, pero sí está a favor de que se profundice en el caso. Luego, a pregunta de nuestro reportero, dijo que tampoco le consta que haya una persona muerta por meningitis como indican algunas versiones. Más tarde la dirección del nosocomio señaló que las pacientes afectadas tuvieron una favorable evolución.