Agradece a yucatecos

También pierde en la entidad Ivonne Ortega

Con el 99% de las actas computadas, el candidato a la presidencia nacional del PRI, el campechano Alejandro Moreno Cárdenas, se alzó con el triunfo en Yucatán sobre la ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco.

Moreno Cárdenas, “Alito”, tuvo una ventaja de 3 mil 926 votos, según datos proporcionados por el equipo del gobernador con licencia.

Con base en el cómputo de las casillas, Alejandro Moreno obtuvo 18 mil 57 sufragios, es decir, 55 por ciento de la votación, en tanto que la política dzemuleña 14 mil 131 sufragios, que significa el 45 por ciento del total.

“Alito” ganó en la mayoría de los municipios, incluida la capital yucateca.

La jornada electiva se caracterizó por su tranquilidad en los municipios yucatecos, según Moreno Cárdenas, quien dijo que los resultados a su favor fueron producto de las propuestas y un efectivo trabajo en el territorio.

Manifestó su agradecimiento a los militantes del PRI por creer en su propuesta “que busca devolverle su lugar a la fuerza de la militancia”.

Su gestión al frente del PRI nacional iniciará a partir del 18 de agosto.

“Agradezco a Yucatán su voto y la reflexión que hubo detrás de cada sufragio emitido por un servidor y Carolina Viggiano. No les vamos a fallar” expresó el político campechano.

Por su parte, Francisto Torres Rivas, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Yucatán, manifestó que las 206 mesas de votación en el Estado se instalaron a la hora acordada, sin contratiempos graves, y los mínimos incidentes que surgieron fueron resueltos de manera colegiada por los integrantes de las mesas y los representantes de los tres candidatos.

Sin embargo, la candidata Ivonne Ortega remitió un comunicado a los medios donde informaba que tenía reportes de que las mesas receptoras del voto no se instalaron donde se anunció y también recibió informes de compra de votos, pero no atribuyó a nadie esta responsabilidad.

Torres Rivas informó que al mediodía ya funcionaban todas las casillas y había colas de militantes que salieron a emitir su voto.

Sin embargo, aceptó, muchos antiguos militantes no aparecían en los listados del partido.

Dijo que en el nuevo padrón que autorizó el INE dieron de baja a unos 6,000 militantes, pero es el antiguo que usaron en la elección estatal interna y muchos no aparecen en las listas.

“Hay mucha gente votando, eso nos dice que el PRI está vivo, que los militantes quieren que el partido vuelva a tener la representatividad del país”, señaló.

Sobre las quejas de la ex gobernadora Ortega Pacheco de apertura de paquetes electorales antes de la elección, relleno de urnas y compra de votos, Torres Rivas dijo que oficialmente en Yucatán no hay ninguna denuncia sobre estas anomalías y “al menos en el Estado no hay esas prácticas”.

“Aquí está yendo muy bien el proceso”, aseguró.

Ivonne Ortega votó en su natal Dzemul y luego concedió una entrevista a los medios y declaró: “Hasta este momento hemos recibido reportes de lugares donde las Mesas Receptoras de Voto no fueron instaladas en el lugar que se anunció. También hay reportes de compra de votos, pero esas anomalías hay que combatirlas con votos. La mejor forma de evitar fraudes es saliendo a votar”, afirmó la candidata a la presidencia nacional del PRI.

Al hablar de las denuncias de coacción del voto por parte de gobiernos y dirigentes de su partido, Ivonne Ortega indicó: “todos debemos respetar el voto libre de la militancia, no es sano amenazar o intentar comprar voluntades, es momento de dejar a los militantes votar en libertad”.

En municipios yucatecos también los priistas acudieron a votar.

En el comité municipal del PRI en Umán la jornada electoral comenzó a las 9 de la mañana y concluyó a las 5 de la tarde.

Durante todo el proceso electoral no hubo incidentes graves.

En Tekax hubo molestia de priistas que no pudieron votar, situación que también ocurrió en Motul.— Joaqúín Chan Caamal / Carolina Uc Quintal / Arnulfo Peraza / Mauricio Can Tec

Tekax PRI

Más de la jornada interna priista. En municipios como Tekax reportaron anomalías.

Salen a votar

La jornada electoral de los priistas en Tekax se inició a las 9 de la mañana en un ambiente de tranquilidad. Varios militantes salieron a emitir su voto.

Compra de votos

En el centro de votación había gente de Ivonne Ortega Pacheco y de Alejandro Moreno Cárdenas. Hubo reportes de anomalías en esta ciudad. Por ejemplo, se dijo que Randu May Góngora mandaba a buscar a militantes y después de que sufragaran les daba entre 200 y 300 pesos. Otros expresaban su molestia porque no aparecían en el padrón.