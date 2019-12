Agrupación civil ofrece una mano contra la violencia hacia las muejeres

Auxilio a las mujeres

Arantxa Bolaina Hernández, presidenta de Viva te Quiero, A.C., fundó esta organización para dar herramientas a las mujeres que han sido víctimas de violencia y así vivan su proceso de una forma más ligera.

La dirigente, de 30 años de edad y originaria de Comalcalco, Tabasco, fue víctima de violencia doméstica y se trazó el objetivo de ayudar a mujeres por medio de esta organización que se constituyó legalmente este año, después de que comenzó labores en 2017.

Arantxa Bolaina, licenciada en Administración de Empresas, recordó que el propósito de Viva te Quiero, y que nació de la experiencia personal, es acompañar a las mujeres que están en una situación de violencia para salir de ésta.

“Tuve a mi hijo mayor a los 16 años, fui una mamá muy joven y durante el embarazo y tiempo posterior sufrí violencia doméstica, la verdad es que en ese momento no ves más opciones”, compartió.

A mi corta edad, sin el apoyo de mi familia, pensaba que ni modo, me tenía que aguantar.

—Después pasaron muchos eventos, fueron seis años viviendo violencia de manera intermitente porque cuando mi hijo tenía dos años me lo quitaron, dejó de vivir conmigo y empecé a verlo solo cuando el papá tenía ganas, cuando yo accedía a verlo, a estar con él, etcétera, y se vuelve una dinámica desgastante.

Sin embargo, relata, pasaron algunos eventos muy fuertes, por lo que decidí venirme a vivir a Mérida.

Después de todo esto, con un hijo más chico, de otra relación, me doy cuenta que mi hijo no tenía que estar viviendo todo esto consecuencia de mi primera relación, entonces es cuando dije “mejor corrió que aquí quedó”.

Arantxa Bolaina relató que un familiar de Mérida le dijo que viniera a esta ciudad, abriendo las puertas de su casa y con apoyo.

—Sin pensarlo más, lo hice de un día para otro, vine a vivir para acá, literal con una mano atrás y otra adelante, sin dinero, sin trabajo, dejé todas mis cosas, vine solo con mi ropa.

A su hijo pequeño lo dejó con sus abuelos, explica, porque buscaría trabajo y no tendría quién lo cuidara.

—Yo no sabía cómo sería la dinámica, no me quise arriesgar a traerlo a sufrir y padecer. Dije “primero me voy, hago algo estable y después me llevo a mi hijo”, y así fue. Llegué en enero de 2015, ya voy para cinco años.

Ella relató que comenzó a trabajar en una empresa y “crecer” hasta rentar una casa, traer su mudanza y a su hijo menor.

Agrupación

Viva te Quiero, explica, surgió cuando empecé a trabajar en mi desarrollo personal, con todas estas heridas que traía de mi hijo mayor y con toda esta violencia.

—Conocí al que es mi actual pareja, el terapeuta Armando Salomón, y empiezo a ver que me puedo relacionar con los hombres de una manera respetuosa, que hay una manera sana de hacerlo.

—Descubrí un mundo diferente porque estaba cerrada a no más hombres en mi vida, por el mismo miedo de volver a vivir lo mismo.

—En mi proceso terapéutico sané cosas en mí y empecé a informarme, a leer, tomar cursos, etcétera, y a compartir todas estas emociones que estaban saliendo en mis redes sociales porque a mi hijo (el primero) lo dejé de ver desde mucho antes de venir a Mérida y no tenía contacto con la familia como hasta la fecha.

Redes sociales

A su decir, “mi hijo ya es adolescente, de 13 años, y dije en algún momento tendrá redes sociales, quiero que haya evidencia de que yo estoy aquí para él, sepa que lo estoy buscando, entonces empiezo a compartir todo esto y la gente contestó”.

Le preguntaban cómo salió la violencia, con quién iba a terapia, “tengo una amiga que esta así y no sé qué hacer”, entre otras cosas.

—Al ver la respuesta de la gente yo no me podía negar a ayudar, decidí contestar y agendar citas con mi actual esposo, terapeuta, y vimos que las personas venían más.

—Pensaba que yo era la única que estaba viviendo esto y me doy cuenta que no era así, somos muchas las que vivimos una situación de violencia y como consecuencia somos separadas de nuestros hijos.

Esto es lo que me motiva a iniciar con Viva te Quiero. En 2019 pasó el caso de una mujer que “no se quería ir a su casa y le dije que permaneciera en mi hogar”.

Ahí es cuando vio que “esto me está rebasando, tengo que hacer algo, buscar la manera de hacerlo formal y recibir a usuarias como ella en un ambiente seguro”.

Con la secretaria de la organización, Gabriel Burgos Ordoñez, plantearon la constitución como agrupación civil y ella le confirmó que éste era el camino ideal, para continuar y ayudar a más personas.

Casos

Arantxa Bolaina indicó que la violencia contra la mujer es muy alta en nuestro medio y que siete de cada 10 mujeres viven violencia en Yucatán.

La violencia es física, emocional, económica, patrimonial, de todo tipo, refirió la mujer.

Tenemos la idea de que violencia son solo golpes, ojos morados, y no es así, esa es la punta de iceberg. Es un problema silencioso y nos da pena hablar del tema, indicó la dirigente.

Viva te Quiero es como te quiero ver: te quiero ver radiante, te quiero ver feliz, libre de violencia, expresó.

La asociación ha atendido a centenar de mujeres, por medio de terapias, talleres y asesorías jurídicas, con servicios gratuitos y sin cuota de recuperación, recalcó.

En la actualidad tienen activas 18 usuarias que siguen tomando terapia, asesoría legal, entre otros, detalló.

Ella compartió que su mayor satisfacción en esta obra es sentir que las mujeres no se sienten solas porque ella vivió su proceso sola y fue muy difícil.

Viva te Quiero es justamente la mano amiga que me faltó, compartió.— Claudia Ivonne Sierra Medina

Ayuda contra la violencia

Arantxa Bolaina Hernández, presidenta de Viva te Quiero, presentó su agrupación civil.

Por su hijo

Hasta la fecha es muy difícil sentir que mi hijo se encuentra lejos de mí, dijo, pero siento que cada paso que doy adelante con Viva te quiero, ayudando a una mujer, es un paso más cerca de mi hijo en mi corazón. “Eso me llena de satisfacción y de una motivación enorme”.

Empoderamiento

Amo lo que hago y me encanta ver cómo las mujeres van creciendo durante el proceso y cómo se van empoderando, reaccionando ante lo que quieren y como quieren. Es una satisfacción muy grande verlas crecer, reiteró.

Invitación

La presidenta de Viva te Quiero invitó a las mujeres en situación de violencia a pedir ayuda, levantar la mano. “Nosotros estaremos aquí en todo momento”.

