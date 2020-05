Agrupación ofrece supervisión de los trabajos eléctricos

La Federación de Colegios de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y de Ramas Afines de la República Mexicana (Fecime) lanzó una advertencia a los propietarios de casas que ingresen al programa de autoconstrucción del gobierno federal, anunciado para afroantar la crisis por el Covid-19, pues si realizan las instalaciones eléctricas sin cumplir las normas de seguridad, pondrían en riesgo sus vidas.

En una declaración hecha por el presidente de la Fecime, el yucateco Jorge Higinio García Valladares, ese organismo dice que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, para otorgar créditos directos enfocados a la autoconstrucción, y de esta forma hacer uso de su criterio para la selección de mano de obra y compra de materiales por medio de un esquema autónomo, “podría poner en riesgo de forma innecesaria a las personas que utilicen ese formato”.

La instalación eléctrica en una casa-habitación sin la supervisión de un responsable debidamente capacitado en la normatividad vigente en materia de instalaciones, por alguno de los colegios pertenecientes a la Fecime, “puede causar daños irreparables a la gente”.

Eso, añade el dirigente, pone en riesgo su vida por fallas en las instalaciones, con la pérdida total de su bien inmueble o de sus equipos eléctricos y electrónicos que con tanto esfuerzo han podido adquirir para formar un patrimonio, por la utilización de este formato.

García Valladares recuerda que el 33% de las muertes por electrocución ocurren en casa-habitación.

“Es innegable que existen en todo el país construcciones para vivienda que no cumplen el marco normativo haciendo vivir a los usuarios en construcciones de baja calidad, inseguras e ineficientes, y estos problemas tienen su origen en que no hubo una correcta supervisión por parte de la autoridad correspondiente o, en su caso, en una reglamentación clara indicando los criterios mínimos a seguir”, dice el dirigente.— HERNÁN CASARES CÁMARA

FecimeApoyo de supervisión en tiempo de crisis

El presidente de la Fecime, Jorge Higinio García Valladares, ofrece apoyo de la agrupación.

Derecho a vivienda digna

Agrega que “en la Fecime estamos conscientes de que muchas personas viven en la pobreza y tienen necesidades básicas no cubiertas, pero eso no les quita el derecho de vivir en una vivienda digna, segura y eficiente, y estamos dispuestos a colaborar para que en el marco de un entendimiento social se puedan hacer cumplir los requisitos mínimos necesarios, de forma tal que no se lesione la economía y seguridad de los más necesitados”

”Una realidad segura”

En este sentido, precisa la Fecime, los socios de los colegios afiliados a la Federación, “en estos momentos de crisis” ofrecen sus servicios para supervisar las instalaciones eléctricas en esas construcciones, “mostrándonos solidarios con nuestros compatriotas, brindando nuestro conocimiento y entusiasmo para hacer de su patrimonio una realidad segura”.