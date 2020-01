Termina el conflicto del sector salud: aceptan las demandas de los trabajadores

Los sindicalizados retornan a sus labores en la SSY

“Afortunadamente el secretario de Salud (Mauricio Sauri Vivas) se comprometió a respetar los acuerdos plasmados en la minuta que firmó el director administrativo y el sindicato, todo llegó a buen término”, informó el secretario general de la Sección 67 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud federal, Eulogio Piña Briceño, al referirse al término del paro de labores en la SSY.

“El doctor Sauri avaló todo lo que se firmó y me explicó que el compañero Herbé Herbé Novelo Solís no estaba dado de baja, le pagarán los tres meses de sueldos vencidos y cuando le den de alta (ahora tiene incapacidad médica) regresará a su puesto del área de comunicación social”, dijo.

El dirigente dijo que acordó con el secretario que a partir de ahora habrá un diálogo directo y constante para que el clima laboral regrese a la armonía.

Consideró que el secretario y el gobernador Mauricio Vila atendieron sus demandas porque vieron que este movimiento no fue político, el sindicato no permitió que se infiltren políticos, sino solamente fue una protesta de trabajadores de base. Además, no pidieron más de lo que no les corresponde.

Después de la reinauguración del Hospital General de Tekax, programado para hoy, y que el titular de los SSY conozca a fondo el programa del Insabi verán lo relacionado a las plazas de las enfermeras y otros despidos.

“Fue un movimiento justo, en ningún momento alteramos el orden público, no se dejó de prestar el servicio médico a los pacientes, no hicimos ningún movimiento de desorden y aquí están los buenos resultados de esta lucha”, señaló.

Desde ayer en la mañana los trabajadores de las tres jurisdicciones sanitarias de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) suspendieron la huelga de brazos caídos que realizaron durante cuatro días y salieron a trabajar como de costumbre con la confianza de que ahora las autoridades respetarán el contrato colectivo de trabajo y los acuerdos que firmaron el director de Administración de la SSY, Jorge Peraza Sosa, el secretario de la Sección 67 y el personal de las jurisdicciones.— Joaquín Chan Caamal

A municipios

Además ayer los casi 200 comisionados de los programas foráneos salieron, en los vehículos asignados, a sus tareas en el interior del estado porque ya tienen seguridad en el pago de los viáticos conocidos como “gastos de camino”. Los acuerdos, dijo el doctor Eulogio Piña Briceño, permitieron descartar la toma del edificio central en la avenida Reforma como habían amenazado.

