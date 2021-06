Ahora hay más responsabilidad

La gente ya no acumula tantos cacharros, dicen

Entrevistado en el estacionamiento de la Unidad Deportiva Kukulcán, donde se dio el banderazo de la campaña de descacharrización, el titular de Salud, Mauricio Sauri Vivas, dijo que la meta es recaudar alrededor de 500 toneladas de cacharros.

“Pero no nos extrañaría que fuera menos de 500 toneladas, porque ustedes pueden ver que las calles ya no están tan llenas de cacharros como en años anteriores, eso habla de la responsabilidad de la gente, de que no haya cúmulo de cacharros que puedan convertirse en criaderos de moscos en sus patios”, señaló.

Sauri Vivas recordó que en mayo o junio del año pasado realizaron el último programa de descacharrización, y recolectaron entre 580 y 620 toneladas de cacharros. “Es importante pedir a la gente que respete y que saque solo cacharros, todo recipiente que acumule agua, no saquen colchones, muebles, basura, porque eso no es cacharro y será muestra de una mala imagen de la ciudad”, dijo.

El secretario informó que la recoja de cacharros sería hasta las tres de la tarde ayer y hoy domingo, porque también se tiene que trasladar todo a los tiraderos y eso lleva un proceso.

Añadió que si por algún motivo alguien no sacó sus cacharros, puede comunicarse al Ayuntamiento o vía redes sociales para reportarlo y pasarían a recogerlos.— David Domínguez Massa

De un vistazo

Acciones a seguir

La descacharrización, indicó el titular de Salud, va seguida de la fumigación y abatización, que no se ha dejado de hacer en todo el año en la capital y el interior del Estado, se replica todo en el interior.

Abrir puertas y ventanas

“Es importante cuanto esto se haga los vecinos abran sus puertas y ventanas, para que llegue a todos lados y evitar la proliferación del mosco”, acotó.