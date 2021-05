Ajuste educativo: la suspensión de la prueba Pisa no sería un perjuicio

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ya descartó que México dejará de aplicar la prueba Pisa, Freddy Espadas Sosa, director de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Unidad 31-A, señaló que tampoco se acabará el mundo si este año no se aplica.

En entrevista con el Diario, el doctor Espadas señaló que, desde su punto de vista, las pruebas internacionales tienen un doble aspecto que a veces se pueden contraponer.

“Por un lado, se erigen como un referente mundial de gran utilidad; es decir, tener esta referencia es buena. Sin embargo, en sus resultados se hace a un lado el contexto socioeconómico y cultural de los países distintos a los del llamado primer mundo”.

El profesional consideró que está bien que se aplique la prueba, pero que tampoco es la “octava maravilla”.

“Hacer comparaciones con Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra, Francia o Alemania, por citar algunas potencias, no resulta de gran utilidad porque los países tienen su contexto, y es la gran limitación que tiene este tipo de pruebas”.

En el caso de la prueba Pisa, el doctor Espadas consideró que es muy limitada porque solo mide la habilidad lectora, las matemáticas y la ciencia, además que deja de lado otros aspectos de la formación integral de los alumnos.

“No necesariamente algún alumno que está mal en matemáticas o ciencias es un mal alumno porque hay otros aspectos, por ejemplo, su sensibilidad al arte”.

Tras subrayar que no se acaba el mundo si este año no se aplica, el pedagogo mencionó que no hay condiciones para la prueba por la emergencia sanitaria que viven muchos países y hasta resultaría contraproducente levantar ahora una prueba de esta magnitud.

“El tema de la evaluación post pandemia, evaluación de los aprendizajes, se tendrá que hacer de algún esquema muy especial para ver, toda vez que se regrese gradualmente a la presencialidad, cómo los maestros del país estamos recibiendo a nuestros alumnos”.

Otro punto que hay que tomar en cuenta, dijo, es que el modelo educativo mexicano y la política educativa están cambiando. “Nos guste o no, están cambiando con la transición política que vive el país desde julio de 2021”.

“Hay una nueva concepción de la política educativa y de la llamada Nueva Escuela Mexicana. Hay ajustes o cambios en el programa de estudios, los libros de textos están siendo renovados (con toda la polémica que hay en torno a todo esto); por tanto, también deben cambiarse los modelos y criterios de evaluación. No hay modelos ni criterios eternos porque las realidades socioeducativas van cambiando”.

Igual consideró que la política de evaluación también tiene que cambiar y que los modelos de educación no deben diseñarse desde el escritorio, sino que es necesaria la participación de directores y maestros de aula con ayuda de investigadores educativos.

También dijo que es necesario hacer una revisión de qué modelo de evaluación se debiera aplicar en el período post pandemia.

El doctor señaló que tampoco se deben desechar las experiencias que se han tenido. “No es borrón y cuenta nueva. Sería una irresponsabilidad decir que todo lo que se ha hecho no sirve. Creo que se debe retomar lo mejor de las pruebas Enlace y la que la sustituyó que fue la Planea”.— IVÁN CANUL EK

Educación Pruebas

El doctor Espadas consideró que las evaluaciones son fundamentales, no puede haber proceso educativo sin evaluación.

Contexto latino

En el tema de evaluación, opinó, se debe mirar más a los contextos latinoamericano y caribeño en lugar de pretender espejarse con el primer mundo. “Debemos voltear mejor a América Latina y el Caribe porque tenemos historias educativas y de grandes experiencias de pedagogos de Chile, Cuba, México, Colombia, Brasil… Entonces, es un bagaje que se debe retomar, volver a mirar al contexto latinoamericano y caribeño, desde luego sin aislarnos, no se trata de decir: no nos interesa lo que pase en el llamado primer mundo”.

Suspensión

Como publicamos, la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer que, según un funcionario de Pisa en París, México suspendió la aplicación de la prueba a los estudiantes.

Polémica

La noticia causó revuelo; inclusive el Instituto Mexicano para la Competitividad consideró negativa la suspensión de la prueba porque no se tendría un parámetro internacional del impacto de la pandemia en la educación.