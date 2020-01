Más responsabilidad

Al alza el número de empresas con distintivo social

En 2019 el número de empresas que obtuvieron el Distintivo ESR (Empresa Socialmente Responsable) aumentó de 67 a 91 en la Península, informó Alejandro Ruiz Hernández, director de Responsabilidad Social Empresarial de la Fundación del Empresariado Yucateco (Feyac).

La fundación yucateca se fijó como meta llegar a 100 Distintivos ESR en la Península en 2019-2020, pero están a solo 9 de lograr el objetivo, por lo que Ruiz Hernández considera que rebasarán por mucho ese número porque apenas empieza 2020 y, además, aplicarán una nueva estrategia para que muchas más empresas alcance ese prestigiado reconocimiento que otorga la asociación civil Centro Mexicano para la Filantropía.

“El año que concluyó tuvimos un incremento muy importante con el tema de las inscripciones de empresas socialmente responsables en la Península, hubo 24 nuevas que obtuvieron el distintivo ESR”, informó. “En Yucatán, Campeche y Quintana Roo logramos brincar de 67 a 91 ESR al día de hoy. Independientemente de la situación económica, hay empresas que tienen la voluntad de sumarse y trabajar de la mano con la sociedad y el gobierno para transformar el entorno de la comunidad en la que viven”.

“Tenemos la visión de que no puede existir una empresa exitosa en una comunidad fallida, hay que trabajar de la mano con todos los organismos para mejorar estos conceptos. Y un gran aliado en 2019 fue el Ayuntamiento de Mérida, con el alcalde Renán Barrera, que se sumó en un papel llamado Entidad u Organismo Promotor de la Responsabilidad Social”, indicó Ruiz Hernández.

“Al ser un ayuntamiento no puede ser ESR porque es una entidad gubernamental y su función es atender las necesidades de la comunidad, y por ello ya tiene que ser socialmente responsable, pero el Ayuntamiento tiene muchos proveedores que son empresas y el alcalde se comprometió a invitar a tres empresas de su padrón para sumarlas al Distintivo ESR. Con ese respaldo, Yucatán brincó de 20 a 31 ESR”.

Luego reveló que la Feyac planea involucrar en este año a más ayuntamientos yucatecos y al gobierno estatal para que sean aliados en la promoción en esta visión empresarial, y dijo que tiene claro que el sector privado es el que genera empleos y riqueza en una comunidad, pero el gobierno es quien facilita y genera el ambiente propicio para establecer y mejorar los empleos que se requieren en cada una de las comunidades.

Sin embargo, expuso, desafortunadamente de los 106 municipios de Yucatán, solo Mérida tiene la mayoría y dos más están en el puerto de Progreso. Por eso, la meta para 2020 es seguir creciendo hacia el interior del estado y llegar a Valladolid, Tizimín, Izamal y Hunucmá.

Obtener el Distintivo ESR no solo es para ofrecer buen precio y calidad, son cuestiones de responsabilidad social, que van desde el mejoramiento de la calidad de vida de sus colaboradores, ética empresarial, vinculación con la sociedad, cuidado del medio ambiente, desarrollo y crecimiento de la comunidad con la perspectiva de la generación del bien común.

¿Por qué no hay una afiliación masiva?, se le preguntó. “Son dos temas. Hay desconocimiento, no se conoce a grandes rasgos esta visión y se necesita del apoyo de la difusión”, respondió. “Muchos lo asumen como única responsabilidad para las empresas grandes, pero no es así. Es para todas las empresas, desde la pequeña, mediana y la grande”.— JOAQUÍN CHAN C.

En Yucatán, el 70% de las empresas que ostentan el Distintivo ESR son pequeñas y medianas empresas, cuyos propietarios dan de corazón todo lo que tienen para mejorar su comunidad y son las que están jalando a las empresas grandes para que asuman esta visión.

“Estamos buscando que el gobierno a través del patrocinio de la difusión, del involucramiento con otras empresas y de sumar a las cámaras empresariales, realicen acciones de cuidado del medio ambiente y reforestación como lo hace Kanann Kab. Esta es la mejor forma de demostrar que no es difícil obtener este distintivo, lo único que se necesita es voluntad porque los actores ya existen en la sociedad y nosotros somos intermediarios para unir la voluntad de todos los sectores en ejercicios prácticos como lo son reforestación, limpieza de playas, apoyo a organizaciones de la sociedad civil, lucha contra la discapacidad y promoción de los derechos humanos”.

¿Qué gana una ESR?, se le cuestionó.

“Lo principal que gana es el activo más importante que tiene cualquier empresa, que es el mejorar su reputación corporativa”, dijo. .—

Distintivo Beneficios

Ruiz Hernández dijo que lo principal que gana una ESR es mejorar su reputación.

Confianza y acercamiento

“Si le pegamos a la reputación de una marca, le pegamos prácticamente al 80% de su valor como tal. Entonces, generar poe mwsio del distintivo ESR la confianza y el acercamiento con otros organismos, con la comunidad, se vuelve parte de la sociedad”.

Ciudadanos corporativos

“Las ESR tienen la visión de que son ciudadanos corporativos; es decir, que forman parte de la comunidad, así como tienen derechos tienen obligaciones con la misma. Esto nos permite generar una mayor confiabilidad con el cliente, con el proveedor, con la comunidad, con otros organismos, hasta con la misma competencia para mejor el entorno que tenemos y seguir garantizando el bien común”.

Seguridad

“Aquí en Yucatán tenemos una buena seguridad, pero también hay que trabajar en el desarrollo de la sociedad, mejorar los empleos, las prestaciones, mejorar la calidad de vida de las comunidades y seguir cuidando y preservando el medio ambiente”, recalcó el dirigente.

Costo y ventaja

A su decir, el Distintivo ESR tiene un costo económico en función del número de empleados de cada empresa, pero la ventaja es que la Feyac acompaña a las pequeñas y medianas empresas en todo este proceso en forma gratuita. Además, promueven que las grandes empresas apadrinen a las pequeñas y medianas, con lo cual la incorporación sería gratuita.

Organismo

“La asociación civil Centro Mexicano para la Filantropía, que expide el Distintivo ESR, es una organización sin fines de lucro”, señaló, “pero tiene que solventar la operación de una plataforma, organizar eventos, pagar al personal que asesora a las empresas interesadas, entre otras erogaciones

