Al mando de la Segey: Liborio Vidal ofrece trabajar con sindicatos

El nuevo titular de la Secretaría de Educación del Estado (Segey), Liborio Vidal Aguilar, asumió ayer la titularidad de esta dependencia y ofreció trabajar de la mano con los dirigentes sindicales del magisterio para la mejora de la educación.

El cambio de titulares lo realizó la secretaria general de Gobierno, abogada María Fritz Sierra, en el auditorio de la Segey con la presencia de los líderes de las secciones 33 y 57 del SNTE, del Sytte, Setey, GNTE, entre otras agrupaciones del ramo.

Vidal Aguilar sustituyó a la maestra Loreto Villanueva Trujillo, quien horas después se convirtió en la titular de la Secretaría de Cultura y las Artes (Sedeculta), a donde fue cambiada por el gobernador Mauricio Vila Dosal.

La licenciada Gabriela Moreno Islas, secretaria general de GNTE, quien fue invitada al cambio de mando en la Segey, manifestó que el compromiso del nuevo secretario de Educación demuestra su interés en la educación, en mejorar las escuelas y resolver el problema de los trabajadores de la educación mediante una atención rápida y sencilla sin tanto trámite burocrático.

“La verdad Liborio Vidal dijo palabras muy sabias. Fue reconfortante para nosotros como sindicato escuchar su compromiso de que trabajará de la mano con nosotros los sindicatos”, señaló. “Se reunirá aparte con los docentes, atenderá los trabajadores del PAES (intendentes, personal manual y de apoyo) que han sido olvidados desde hace muchísimos años”.

“Fue gratificante escuchar esa apertura que se necesita en la Segey”, dijo. “Ofreció que trabajará de la mano con los sindicatos, padres de familia, visitará cada escuela para checar la infraestructura y según como esté, buscará los recursos para atender las necesidades”.

La lideresa de GNTE en Yucatán destacó que Vidal Aguilar ofreció que si es necesario solicitará apoyo del sector empresarial, de los gobiernos estatal y federal para atender las necesidades de infraestructura con la finalidad de que los docentes y los alumnos trabajen a gusto en sus escuelas.

¿Se comprometió a atender la demanda de los profesores y del personal en general?, se le preguntó a la dirigente magisterial.

“Habrá una reunión particular con cada sindicato, fue su compromiso, se reunirá en forma gradual, por la pandemia no puede juntar a todos”, indicó.

“Confiamos en él. Lo que me gusta de Liborio Vidal es que es un hombre empresarial, cuando un empresario tiene una visión de empresario puede hacer más, no se queda estancado con lo que le dejaron, sino que busca estrategias, innova y propone soluciones”.

“Ha sido criticado que porque no tiene título, no lo tendrá, pero sí tiene mucha inteligencia, mucho conocimiento y mucha experiencia”, subrayó. “Él no estará sentado en su oficina ni estará detrás de su escritorio, no será un burócrata más, estará trabajando en las escuelas y eso me encantó. Demuestra que sí le interesa la educación, que sí quiere que nuestros afiliados estén contentos con la atención que les darán en la Segey”.— Joaquín Chan Caamal

Segey Responsabilidad

Ayer Liborio Vidal Aguilar asumió el cargo de secretario de Educación de Yucatán.

Clases presenciales

Gabriela Moreno Islas, secretaria general de GNTE, dijo que Vidal Aguilar refirió en su mensaje de toma de posesión que están trabajando en el regreso a las clases presenciales en agosto próximo y dependerá de las condiciones en las que están las escuelas públicas si la escuela tendrá clases presenciales, virtuales o mixtas.

Funcionaria

En el cambio de mando en la Segey estuvieron el titular entrante, Vidal Aguilar, y la saliente, Loreto Villanueva, cuyo trabajo al frente en los tres años que estuvo fue reconocido por el gobernador Mauricio Vila Dosal por medio de la abogada María Fritz Sierra.

Afluencia

Luego del cambio de mando y una vez que Vidal Aguilar entró en su oficina, numerosas personas solicitaron audiencia para hablar con el nuevo titular de la Segey, por lo que la sala de espera estuvo con gente todo el día.