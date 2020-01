Al menos 19 denuncias en la Codhey por la represión en protesta

MÉRIDA.- A la fecha suman ya 19 las quejas presentadas ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), por los hechos registrados el pasado domingo en los alrededores del Centro Internacional de Congresos de Mérida, durante las manifestaciones contra el gobierno del Estado, informó el titular de esa institución, Miguel Oscar Sabido Santana.

El ombudsman también dio a conocer, que desde el pasado jueves empezó a correr un plazo de 10 días, para que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado les envíe un informe de lo sucedido ese día en esas protestas.

Sabido Santana hizo una relatoría de lo que la Codhey ha hecho en torno a lo ocurrido el pasado domingo.

"El día del informe del gobernador, ante los hechos ocurridos en las protestas, el personal de guardia fue comisionado para ir al lugar a ver qué ocurría, pero desafortunadamente ya no encontramos a las personas afectadas; pero al enterarnos que había tres detenidos los visitadores acudieron a la Secretaría de Seguridad y entrevistaron a los detenidos que en ese momento quedaron liberados".

El presidente de la Codhey añadió que, en el transcurso de ese mismo día y los siguientes continuaron recibiendo en la Comisión, quejas por lo sucedido y que sumaban ya 19 en total.

"No había razón para que los reprimieran"

“Las personas que se quejaron señalan que, era una manifestación pacífica en la que estaban; y, no había razón para que les lanzaran gases lacrimógenos, los reprimieran, y hubieran detenidos; algunos hablan de que fueron lesionados, agredidos, lastimados y mal tratados por parte de los agentes policiacos, es lo que vamos a estar investigando”, informó.

Sabido Santana añadió que estuvieron documentado todas las quejas, porque se recibieron en distintas fechas; y las concentraron todas en un solo expediente, también están recopilando las videofilmaciones que existen de distintos medios, de personas afectadas que han proporcionado estos vídeos a la comisión, para hacer una cronología, una descripción de lo que ocurrió.

“Y ahorita lo que hicimos, fue pedirle un informe a la Secretaría de Seguridad; primero les informamos que hay algunas quejas y que ellos nos rindan un informe con relación a los hechos en un plazo de 10 días, se lo notificamos apenas ayer; porque estábamos recibiendo los testimonios de los afectados, y todavía podemos seguir recibiendo y acumulando quejas”, indicó.

Si la respuesta es negativa

El ombudsman señaló que esperarán a ver si la secretaría responde o no, dependiendo lo que ocurra; “en caso de no responder o que no sea satisfactorio lo que responden, lo turnaríamos a la Visitaduría General, para que se emita un primer acuerdo de calificación, donde se determinen las violaciones que hasta el momento hemos advertido que se cometieron o advirtamos que se cometieron”.

“Y se seguirán haciendo más investigaciones, para acreditar sustancialmente los hechos; y al final resolver lo que puede desembocar a una recomendación, hasta ahorita los elementos que tenemos si daría pie a una recomendación; pero hay que hacer todas las investigaciones pertinentes para saber qué es lo procedente”, afirmó.- David Domínguez Massa

