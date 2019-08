Al pendiente de un fallo judicial

Activistas siguen su lucha por el matrimonio gay

Sobre el matrimonio igualitario, Alex Orué, de It Gets Better México y el Colectivo para la Protección de Todas las Familias de Yucatán, explicó que está pendiente para que den un fallo del pacto federal el primer amparo que se hizo desde el colectivo para la protección de todas las familias de Yucatán que es en contra del resultado de la votación en el Poder Legislativo estatal, donde están desafiando al pacto federal, a la jurisprudencia de la Suprema Corte.

“Si sale a favor de nosotros, significaría que el Congreso tendría que volver a votar a favor, no habría tema a debate, ese amparo se puede llevar a varias instancias, porque depende no solo de lo que diga el juez, sino también de lo que conteste el Congreso y esto pueda ser atraído por la Suprema Corte”, dijo el activista.

Detalló que hay otro amparo en contra de la votación que fue de forma secreta, pues el presidente de la mesa directiva del Congreso, Enrique Castillo Ruz, aparte de que lo hizo de manera ilegal y antidemocrática, ha estado diciendo de que ya un juez le dio la razón.

“Eso es algo que no es cierto, ese amparo está en revisión y puede ser atraído también por la SCJN, nada de lo que él ha citado le da la razón de haber establecido una votación ilegal que viola la liberta de expresión y los derechos políticos de toda la ciudadanía”, dijo.

Apuntó que ese amparo está en camino y se sobreseyó porque decía la juez que ya había regresado a comisiones para la segunda votación, ya acabó ese proceso legislativo, ya no hay forma de reparar eso, ahora si entra a revisión.

El activista dijo que el matrimonio igualitario en Yucatán en la actualidad es posible a través de un amparo y que los grupos antiderechos no han protegido nada, al contrario, están vulnerando a muchas familias, pues hoy el proceso de matrimonio igualitario es discriminatorio.

“Es bastante clasista pedir que quien quiera casarse y acceder a este derecho humano tenga acudir al amparo que el proceso puede durar entre 3 y 6 meses”, apuntó.— Luis Iván Alpuche escalante

Las organizaciones, colectivos y activistas anunciaron que las demandas de amparo son las primeras de muchas otras acciones legales, culturales y mediáticas que adoptarán como “Frente por los derechos de las poblaciones LGBT”.

“La acción que sigue es ir a presentar la iniciativa ciudadana que ve matrimonio igualitario y que se está llevando de manera paralela a los amparos, estamos cubriendo todos los ángulos de todas las medidas a nuestra disposición”, dijo.

Indicó que también seguirán acompañando los amparos que creen puedan resolverse cuando regrese el Congreso a sus actividades y también estarán moviendo información, mucho contenido informativo y educativo para cubrir esa parte.

Amelia Ojeda Sosa, coordinadora jurídica de Unasse, dijo que se han articulado para empujar de manera conjunta diversas estrategias jurídicas, pero también estrategias dirigidas a la sociedad, pues hay acciones de tipo artístico con diversos colectivos que se realizarán.

“Lo que buscamos es que cada vez haya una mayor conciencia ciudadana de que no reconocer los derechos de cualquier grupo de la sociedad también repercute en el ejercicio de derechos de otros grupos., entonces no es ver de manera aislada, sino como sociedad debemos estar siempre pendientes de que los derechos de todas las personas sean reconocidos y garantizados”, apuntó, Amelia Ojeda Sosa, coordinadora jurídica de Unasse.

Activismo

Organizaciones representadas en el rueda de prensa: Amnistía Internacional Yucatán, Article 19 México, Colectivo para la Protección de Todas las Familias de Yucatán, Foro Cultural Amaro, Igualdad Sustantiva, Indignación – Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, K-Kaajal LGBT+; y Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (Unasse)