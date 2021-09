Al servicio de la fe

Larga trayectoria como colaborador en una parroquia

José Manuel Cámara Chan, de 41 años de edad y vecino del fraccionamiento Chenkú, ha sabido combinar la tradición religiosa familiar y profesional con los servicios que ofrece a la parroquia San Sebastián Mártir, comunidad de origen.

Aunque vive un poco lejos de San Sebastián, “Manuelito” —como le dicen de cariño— es uno de los colaboradores activos del templo católico desde los 15 años de edad, cuando inició su servicio gratuito como catequista, actividad de la cual es ahora coordinador.

También es secretario auxiliar, coordinador de custodios y uno de los integrantes del equipo del jubileo de los 70 años de la coronación de la Virgen de la Asunción, siempre en San Sebastián.

Este 7 de septiembre se conmemoraron los 69 años de la coronación de la venerada imagen, recordó.

La cercanía con las actividades del templo como es el caso de la fiesta dedicada a Nuestra Señora de la Asunción comenzó desde que era niño, ya que sus familiares acudían a la fiesta.

El entrevistado recordó que desde los tiempos de su bisabuela, quien participaba en los gremios y donaba vestidos para la imagen mariana, lo llevaba a la iglesia cuando tenía seis años.

Ella me inculcó el amor y la devoción a la Virgen de la Asunción, comentó.

Hasta los 15 años de edad “Manuelito” vivió cerca de la parroquia de San Sebastián, después cambió de dirección en el fraccionamiento Juan Pablo y posteriormente se volvió vecino de Chenkú.

A pesar de no ser vecino de San Sebastián nunca se alejó del templo.

Diseños

“Manuelito” es diseñador gráfico y de publicidad y sus conocimientos también los pone a disposición de la parroquia con el diseño de la página de Facebook del templo, diseño de los posters de la fiesta últimamente.

También ayuda en las transmisiones de las misas con las religiosas que se encuentran en el templo.

La página del templo en Facebook fue creada cuando comenzó a hacer su servicio el padre Lorenzo Mex Jiménez y “Manuelito” se encarga de todo lo que es diseño.

El colaborador subrayó que tiene una labor muy importante en la iglesia y es algo que le gusta mucho hacer.

“A veces termino cansado porque tengo un trabajo aparte, pero luego te das cuenta que cuando las cosas las haces con devoción te sientes bien”.

Después comentó que ahora quieren animar, retomar las fechas importantes de la parroquia, como es el caso del aniversario de la coronación de la Virgen de la Asunción, para que no quede en el olvido.

De igual modo, añadió que el padre Lorenzo Mex también quiere dar realce las fiestas del patrono San Sebastián Mártir y el próximo año se estrenarán tres gremios, en esta fiesta. — CLAUDIA SIERRA MEDINA

Parroquia San Sebastián

“Manuelito” compartió que se siente muy feliz de colaborar en el templo, al que le dedica buena parte de su tiempo.

El Cielo

“Mi mamá me decía de vacile: ‘hijo, nada más te quiero pedir que me regales una foto porque ya ni te conozco’”. José Manuel reiteró que con sus servicios en la iglesia no se gana nada, “se gana el Cielo si es que me deja entrar Diosito”.

Ser mejores

Con las personas que he trabajado he aprendido mucho de ellos. Aprendí mucho de los padres de Maryknoll, aprendí del padre Gabriel Gamboa que ahora está en Halachó y con el padre Lorenzo Mex, quien tiene otra mentalidad en su forma de trabajar e invita a que no nos quedemos con el conformismo, sino que podemos mejorar y, como dice él, hacer de lo ordinario algo extraordinario. Eso nos inspira, comentó, entre otros conceptos.