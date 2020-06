Alarifes aún en pausa

La lluvia y la falta del aval del IMSS limitan el reinicio

Economía

El reinicio de las actividades en la industria de la construcción en Yucatán fue mínimo porque los albañiles, entre otros obreros y técnicos, no pudieron trabajar plenamente por la lluvia generada por los remanentes de la tormenta “Amanda” (degradada a depresión tropical) y porque hay empresas constructoras que no tienen la autorización del Seguro Social.

El secretario general del Sindicato de Alarifes y Obreros de la Construcción en Caminos, Montaje, Electricidad, Carpintería y Fierro de Yucatán, Bernabé Chan Castañeda, informó que grupos de albañiles llegaron a las obras donde laboran, pero los regresaron a sus casas porque no se podía trabajar con el mal tiempo.

Así, el reinicio de la construcción, actividad declarada desde ayer como esencial en este proceso de reapertura económica en plena pandemia, fue mínima porque solo pudieron trabajar un poco los albañiles que están en el interior de las obras. Pegaron pisos y realizaron acabados interiores y, de acuerdo con el líder de los alarifes, la actividad fue muy poca.

“La gente estuvo llegando, tuvieron algunos problemas con el transporte y llegaron a distintas horas, no temprano como acostumbran, pero en algunas obras se toparon con que la empresa no tiene aún las hojas del IMSS y no se arriesgan a reiniciar sus actividades sin autorización”, explicó el dirigente.— Joaquín Chan

De un vistazo

Conocen los protocolos

Bernabé Chan Castañeda, dirigente sindical, comentó que muchos trabajadores recibieron equipo e información sanitaria: “Lo que sí pasó en algunas obras es que los ingenieros entregaron lentes de protección, cascos, gel antibacterial y cubrebocas y les explicaron cómo serán los protocolos sanitarios que deben cumplir. Yo creo que en el transcurso de la semana empezará la reactivación de la construcción”.