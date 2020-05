Alarifes: “Sí hay trabajo”

Ya se alistan para reanudar obras a partir de mañana

Con algunas dudas sobre cómo regresarán a sus labores a partir mañana, poco más de 20,000 albañiles de los sindicatos de la CROC, CTM, Catem e independientes están listos para regresar a las obras que suspendieron hace dos meses por la pandemia del coronavirus Covid-19 en Yucatán.

Lo mejor de esta reanudación, al ser considerada la construcción una actividad esencial por los gobiernos federal y estatal, es que en el Estado hay suficiente trabajo, según el secretario general del Sindicato de Alarifes y Obreros de la Construcción en Caminos, Montaje, Electricidad, Carpintería y Fierro de Yucatán, Bernabé Chan Castañeda, y al momento de la suspensión de labores por el confinamiento el 80 ó 90% de los albañiles trabajaba en obras privadas y públicas en el Estado. Esto quiere decir que cuando regresen a partir del lunes, martes u otros días cuando las empresas reciban la autorización del IMSS, la mayor parte de los albañiles tendrá trabajo seguro.

“Sí hay trabajo en Yucatán, hay para que trabajen los albañiles yucatecos que trabajaban en Quintana Roo”, informó Chan Castañeda. “Platiqué con albañiles que estaban en Playa del Carmen y otras plazas de Quintana Roo y ya no tienen intenciones de regresar a ese estado. Me comentaron que se quedaran en sus pueblos porque gastan menos quedándose en sus municipios, están cerca de sus familiares. La enfermedad del coronavirus les hizo pensar que es mejor cuidar la salud que ganar más dinero. Algunos me dijeron que regresarán a cultivar las tierras o iniciar algún negocio, pero siempre buscarán chambitas de albañil”.— Joaquín Chan Caamal

Ya gastaron sus ahorros

El secretario general del Sindicato de Alarifes y Obreros de la Construcción en Caminos, Montaje, Electricidad, Carpintería y Fierro de Yucatán, Bernabé Chan Castañeda, dijo que los albañiles están deseosos de trabajar de nuevo porque no tienen ingresos semanales, siempre están en busca de una despensa porque ya gastaron sus ahorros para sobrevivir en estos dos meses.