Albergue para perros y gatos está en apuros

Mayor abandono de mascotas a raíz de la contingencia

Una complicada situación atraviesa el Albergue Franciscano del Animal Desprotegido (AFAD), pues ante la contingencia por el Covid-19 se suspendieron las cirugías de esterilización con las que obtenían la mayor parte de los recursos para el sostenimiento de la institución, que alberga 80 animales, entre perros y gatos.

El panorama se ha vuelto crítico, no sólo por la falta de ingresos, sino porque personas abandonan en las últimas tres semanas a sus mascotas y las dejan atadas a las puertas del albergue, que no tiene capacidad para darles atención.

Así lo comparte Lidia Saleh Angulo, presidenta de AFAD, quien señala que el principal suministro de recursos para la agrupación son las campañas de esterilización a bajo costo, las cuales se suspendieron desde hace tres semanas.

Cuando comenzó la pandemia por el coronavirus, explica, se tenía la falsa creencia de que los animales podían transmitir la enfermedad, y aunque ahora se sabe que eso no ocurre, en ese momento decidieron suspender las cirugías.

Cada sábado realizaban unas 20 esterilizaciones, y no sólo ya no cuentan con ese ingreso, sino que por la situación hay cero adopciones, y hay personas que han abandonado a sus mascotas afuera del albergue. “Es terrible, no lo hagan”, dice consternada.

Considera que muchas personas toman de pretexto la situación para deshacerse de sus animalitos, con la excusa de que no tiene dinero mantenerlos, pero dice no hay pretexto para hacerlo, porque es demasiado pronto, ya que no ha pasado ni un mes de la contingencia.

Las mascotas son muy nobles y aman a sus amos, resalta, de modo que con tal de estar con ellos pueden consumir sólo agua y tortilla o cualquier cosa que se tenga en casa.

Anteayer dejaron a las puertas del albergue a una perrita con cuatro cachorros, y en las últimas semanas 15 animales ya fueron abandonados en el lugar.

El albergue atiende generalmente 60 perros y 20 gatos, que es su capacidad máxima, pero ahora tienen que alojar a las mascotas que dejaron abandonadas.— IRIS CEBALLOS ALVARADO

Algunas personas les ayudan sirviendo como hogares temporales, mientras pasa la contingencia. A diario recibe numerosas mensajes por Facebook y Wathsapp de personas que quieren llevar a sus mascotas al albergue, y tiene que rechazarlos porque no hay cupo.

Ante la situación hace un llamado a las personas que aman a los animales y estén en condiciones de ayudar a hacer donaciones a AFAD, que cuenta con una opción legal y transparente para ayudar a los animales.

La cuenta que manejan está a nombre de la asociación y es una donataria autorizada que emite recibos deducibles de impuestos.

Recalca la transparencia de AFAD, por lo que quienes donen pueden estar seguros que cada centavo será para el funcionamiento del albergue.

Las personas que quieran apoyar esta causa lo pueden hacer sin salir de casa, vía transferencia electrónica con la clave bancaria 0029 1070 0801 7663 39.

También se puede donar de manera directa en el banco Citibanamex al número de cuenta 176633 sucursal 7008.

Informes al 9205019 y 9999476319.

Los recursos servirán para cubrir los gastos de funcionamiento del albergue, para el sostenimiento del personal que los atiende (médico veterinario, personal de limpieza y de atención directa a las instalaciones y al público) y la adquisición de medicamentos, artículos de limpieza y pago de luz, entre otros.

