CIUDAD DE MÉXICO.- María Ravelo, madre de José Eduardo Ravelo, joven asesinado presuntamente por policías municipales, aseguró que Renán Barrera Concha, le ofreció dos millones y medio de pesos de manera indirecta para que se quedara callada.

"El alcalde no me ofreció un trato directo, pero sí con dos emisarios que mandó con mi abogado; me ofreció 2 millones y medio de pesos para que me quedara callada", aseguró.