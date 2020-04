Alcaldes coartan libertades individuales constitucionales

Opinan: “La toma de decisiones está un poco revuelta”

“Los asuntos se resuelven de forma práctica conforme se desarrolla el problema del coronavirus, lo que indica que no están bien consensuadas las medidas que se aplican en los municipios”, opina el doctor en Sociología Othón Baños Ramírez, investigador de la Unidad de Ciencias Sociales del Centro Regional “Hideyo Noguchi” de la Uady.

Considera que está un poco revuelta esta toma de decisiones y cree que en un momento dado los alcaldes deciden por cuenta propia cerrar el paso a personas de otros lugares, cerrar el paso a determinados sectores de la población, a los municipios vecinos y eso es completamente violatorio de un derecho individual.

“Se entiende que los alcaldes del interior del Estado están protegiendo a su gente, pero es violatorio de los derechos constitucionales impedir el libre tránsito. Este es el gran tema, la prohibición de los alcaldes para el ingreso de gente que no es de la comunidad es un asunto bastante arbitrario y muy cuestionado porque Yucatán no está en una situación de excepción, donde tengamos una estado de emergencia completamente militarizado ni de guerra”.

¿Considera entonces que hay excesos de autoridades municipales?

“En algunos casos hay excesos de los alcaldes, sobre todo prohibir la libre circulación de la gente”, afirmó. “No hay una razón de peso para que lo hagan, no está prohibido por el Estado mexicano que la gente circule. Lo que hay es una petición de los gobiernos federal y estatal, que es muy diferente, y es para que no haya demasiado tráfico ni de gente ni de vehículos, pero no está prohibiendo el paso, está pidiendo, y en ese sentido, cada quien atiende la petición a la medida de su conciencia”. “Otra cosa es que haya prohibición por parte del Estado mexicano, pero por esa razón las mismas autoridades federales no se atreven de ir tan lejos en esto de prohibir el libre tránsito”.

¿Cómo ve la prohibición de ir a las playas?

“Es un asunto que sí está contemplado como los lugares públicos donde no debe de haber concurrencia pública”, dijo. “En ese sentido se justifica que haya esa prohibición a la gente. Además, tiene un ribete político, porque si no se prohíbe, se podrá ver que la gente anda veraneando, paseándose como gente privilegiada social y económicamente y entonces realmente podría generar un desorden social. Es correcto que en estas condiciones de emergencia sanitaria, en que todos están sometidos a un encierro, que la disposición sea pareja para todos”.

“Si la gente ve que algunos tienen esta prerrogativa se preguntarán: ¿y por qué nosotros no?, Y todo el orden se puede desajustar. Francamente, por el lado de la salud, el mar y la playa me parecen lugares donde hay menos probabilidades de contagio, salvo mejores opiniones: hay fuerte sol y están las condiciones para que no sobrevivan los virus, y la gente que se siente mal generalmente no va a la playa. Sin embargo, hay un riesgo de que vaya mucha gente y se pierda el control sanitario”.

¿Ve posible discriminación y recelo entre las comunidades en la crisis?

“Yo creo que no hay discriminación, esa dimensión que se puede presentar, como en algún momento ocurrió entre los telchaques, de que una comunidad tomó represalias contra la otra, eso es pasajero, no tiene grandes efectos ni permanecerá”, señaló el profesional.

Todas estas medidas restrictivas y el encierro domiciliario, ¿pueden impactar en la mentalidad del yucateco?

“No creo. Pienso que apenas pase este fenómeno, todos vamos a querer darle vuelta a la página. Es una experiencia bastante desagradable y difícil de sobrellevar, la gente está en un plan de arreglar de nueva cuenta su vida para el futuro”, consideró. “Vamos a decir, mucha gente tiene problemas con su empleo, con su negocio, con la convivencia familiar que se vio cortada porque no podían estar en comunicación por el encierro mismo. Nuevamente las familias tratarán de reorganizar su vida cotidiana y eso va a llevar un tiempo, la gente estará entretenida y querrá superar estas dificultades.

“Va a dejar atrás todo eso de la pandemia y verá hacia el futuro, es un futuro duro y difícil porque verá una situación de contracción económica bastante fuerte, que se va a resentir en los sectores económicos y sociales. Los que siempre llevan la de perder son los que viven en condiciones de pobreza, pero esta vez la clase media social va a resultar muy afectada, la clase media va a recibir un duro golpe, estará detenida y estará ocupada buscando una manera de superar esta situación crítica para que vuelva a la normalidad, la recuperación no será automática, va a llevar un tiempo tener las mismas condiciones de antes de la pandemia”, puntualiza.

El doctor Baños Ramírez también pronostica que esta difícil etapa de prolongada cuarentena, de dificultades económicas y laborales, no tendrá una profunda secuela social y psicológica, porque aunque la gente pasara al menos seis meses con estas medidas, es un tiempo muy corto para el cambio de hábitos y del comportamiento humano.

“Cuando esto empiece a disminuir y vuelva a la normalidad, todos queremos regresar y acomodarnos a la realidad y dejar esto como un capítulo de aquellos que uno quiere olvidar pronto”, manifestó. “La sana distancia, el uso del cubrebocas, el uso del gel antibacterial se quedará de costumbre por un tiempo, como está ocurriendo en países donde disminuye la pandemia. Aunque volvamos a la normalidad, esos usos durarán un poco más, aún la autoridad declare que ya podemos volver a la normalidad de nuestras vidas”.— Joaquín Chan Caamal

