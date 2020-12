Alejados de la sociedad

Recientes sucesos políticos reflejan interés partidista

Los cambios en la directiva estatal de Movimiento Ciudadano (MC) y sus consecuencias, con la salida de dos diputadas, y el acercamiento electoral del Partido Nueva Alianza (Panal) y el PAN son reflejo de que se están privilegiando los intereses partidistas sobre los intereses de la sociedad, manifiesta Leticia Paredes Guerrero, profesora investigadora del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady).

La académica dice que el hecho de que se haya impuesto en Movimiento Ciudadano una comisión operativa con “el 99%” de sus integrantes afines a Ivonne Ortega Pacheco muestra que ese partido ve a la exgobernadora con un capital político que le puede ayudar a obtener más posiciones en Yucatán.

A una pregunta, señala que esos movimientos en MC con la señora Ortega como pieza principal podrían beneficiar indirectamente al PAN si el PRI se sigue fracturando y Acción Nacional no cae en conflictos internos, como le ha ocurrido.

Partidos satélites

En cuanto a la intención de PAN y Panal de impulsar candidaturas comunes en alcaldías y diputaciones, la investigadora de la Unidad de Ciencias Sociales del Centro “Dr. Hideyo Noguchi” indica que los llamados partidos satélites siempre buscan una alianza electoral con partidos más grandes que le ayuden a captar votos para mantenerse en el escenario político, y es claro que el PAN también quiere sacar ventaja para alcanzar más presencia en presidencias municipales y el Congreso.

Joyita de la Corona

También opina que habrá fuerte contienda por el Congreso del Estado, al que llama la “joyita de la Corona” por su peso en la vida política de la entidad. Señala que los partidos mayoritarios enfocarán sus baterías a tratar de ganar más escaños y los demás buscarán al menos conservar sus espacios.

A solicitud nuestra, la doctora Paredes Guerrero analiza el rumbo que toma la vida política en Yucatán después de tres sucesos políticos de anteayer, la llegada a la dirigencia de MC de expriistas identificados con Ivonne Ortega, la renuncia a ese partido de las diputadas Silvia América López Escoffié y María de los Milagros Romero Bastarrachea, y el acuerdo electoral entre el PAN y el Panal.

A continuación, los conceptos medulares de la entrevista:

—Tenemos que ubicar estos hechos dentro de los movimientos que generalmente se dan al acercarse una contienda electoral. En esta ocasión el movimiento es muy notorio, en el primer caso con la destitución de la directiva de Movimiento Ciudadano para nombrar otra y la renuncia de las dos diputadas de ese partido en Yucatán.

—Esto nos da cuenta de que el partido está pensando simplemente en el proceso electoral y en sus necesidades particulares para ocupar más espacios en los diferentes puestos que estarán en juego en la contienda: diputaciones (locales y federales), presidencias municipales y regidurías.

—Prácticamente es una estrategia de partido sin responder de ninguna manera a los intereses de la población. Simplemente son los intereses partidarios que se privilegian, y en ese sentido ven un capital político que trae o pudiera traer Ivonne Ortega y ya no ven fortaleza en las diputadas que le dieron un lugar al partido a partir de la alianza que hicieron con el PAN en la elección pasada.

—Por un lado, se están privilegiando los intereses partidistas, alejados de los intereses de la sociedad. Por el otro, se afianza el nicho del grupo ivonnista, que ya no encuentra eco en el PRI para seguir participando políticamente y sí lo halla en Movimiento Ciudadano.

Los tránsfugas

—No creo que la presencia de la exgobernadora en MC sea un imán que atraiga a muchos priistas y expriistas. Creo que irán quienes vean una posibilidad real de ocupar un puesto y no hayan salido en conflicto con los ivonnistas. Aquellos que están en conflicto podrían irse a Morena, al PAN o a algún otro partido.

—Es claro que habrá más movimientos, porque muchos que están en la política van a querer conservar sus posiciones y saltarán de partido en partido para lograrlo. Irán con el que vean que les puede servir para obtener esos resultados. Las ideologías, los principios, los intereses de los ciudadanos pasan a segundo término.

—En el caso de la alianza de Panal con el PAN se imponen también los intereses partidistas. Hay partidos a los que, como Nueva Alianza, por sí solos no les alcanza para llegar a un triunfo electoral de cualquier tipo y tienen que buscar acuerdos. El Panal siempre ha buscado aliarse con organizaciones políticas en el poder, y ahora ve en el PAN —que está en el poder en Yucatán— al que lo puede ayudar a continuar en el escenario electoral.

—Hay que señalar que el Panal también dijo que no descartaba la posibilidad de aliarse con el PRI. Es de los llamados satélites que buscan al que les asegure mantenerse en la contienda.

—En el lado del PAN vemos que también quiere mantener o aumentar sus posiciones y busca apoyarse en pequeños partidos.

—No nos extrañe que veamos otro tipo de alianzas, porque tal vez uno de los objetivos es también el lopezobradorismo. Antes había un patrón y se sabía quién se aliaba con quién; ahora parece que se van a agrupar varios para tratar de capitalizar las voces descontentas con el gobierno federal. A eso están apostando, pero no sé si les alcance realmente, porque las encuestas de popularidad del gobierno federal arrojan números muy altos, con estadísticas que hablan de un 25 por ciento que están en descontento. Esto es en el contexto nacional y no sabemos de cuánto es a nivel local, por eso digo que no sé si les alcancen las alianzas.

—Creo que Morena se mantendrá en Yucatán en los niveles que tiene actualmente. No le veo un avance y las alianzas de otros partidos serán para hacer que retroceda, porque lo ven como parte del gobierno federal. Muchos de los movimientos que se hacen ahora son antimorenistas, antilopezobradoristas... Hay que verlo bajo diferentes perspectivas, no con un solo lente.

—En 2021 vamos a ver una fuerte lucha por el Congreso. Claro, también por las presidencias municipales, pero el Congreso es otra joyita de la Corona y hoy tiene mayoría priista. Para el PAN, tener el gobierno del Estado, la capital yucateca y el Poder Legislativo le daría mucho control y creo que allá enfocará sus baterías, pero el PRI también dirigirá sus esfuerzos a tratar de conservar su mayoría. Los demás partidos que tienen diputaciones simplemente tratarán de mantenerse. Así como Mérida es una joya de la Corona, el Congreso es otra que hemos invisibilizado, pero en las condiciones actuales hay que tenerle la mirada encima.— ÁNGEL NOH ESTRADA

Movimientos Detalles

Más datos de la lectura que le da la doctora Leticia Paredes a recientes sucesos políticos:

Acomodos y lejanía

Lo que se ve, dice la investigadora, son acomodos partidistas en vísperas de los registros de candidaturas. En este escenario se ve una vez más el alejamiento de los intereses partidistas de los intereses de los ciudadanos.

¿Cómo reaccionará?

La gran pregunta, considera, es cuál será la reacción de la ciudadanía ante estas estrategias que no la representan.

Paridad de género

Otro detalle que se debe analizar, alerta la doctora Paredes, es si con estos movimientos los partidos estarán acordes con la paridad de género, establecida en la ley.

Prioridad priista

También señala que para el PRI es importante al menos conservar la mayoría del Congreso y hacia ese objetivo enfocará sus esfuerzos.