Alejandrina León explica sus motivos para abandonar al PRI

Alejandrina León Torres señala que "la dirigencia de hoy en el Partido Revolucionario Institucional, no vela por los intereses de la base y tampoco da la oportunidad de crecer aún con tantos años de servirle poniendo el corazón y compromiso con la ciudadanía. En ese PRI es en el que ya no estaré".

Así lo dio a conocer la exsecretaria general en Mérida del PRI y ahora regidora independiente, a través de un comunicado dirigido a sus familiares, amigos y en especial a la militancia del PRI.

Con ello revela los motivos por los cuales se separa del tricolor y anticipa que ya analiza alternativas para integrarse a otro instituto político.

El comunicado íntegro de Alejandrina León Torres:

“Mi nombres es Alejandrina León Torres, mujer, madre de dos hijos. Y desde muy joven aprendí por mis padres que a las personas se les habla de frente, en especial si no hay nada que ocultar.

Como mujer, el abrirme paso en la política ha sido todo un reto y desafío. Como madre de familia se tienen que hacer muchos sacrificios, y en entre ellos, están de por medio, los hijos. Se tiene que aprender a compaginar trabajo y familia.

El servicio público ha sido la premisa de mi vida, fui educada para contribuir en hacer de mi estado, un mejor lugar para vivir. Las ganas y los deseos por hacerlo no me faltan. Prueba de ello es mi participación en el Sector Privado, Federal y desde luego en el PRI. Sin ocupar cargo alguno en el Gobierno Estatal. Lo he hecho, sirviendo desde una responsabilidad más pequeña y sencilla hasta la representación que hoy tengo como regidora en el Ayuntamiento de Mérida.

Con tristeza reconozco que la dirigencia de hoy en el partido, no vela por los intereses de la base priísta y tampoco da la oportunidad de crecer aún con tantos años de servirle poniendo el corazón y compromiso con la Ciudadanía. En ese PRI es en el que ya no estaré.

Sepan que por el momento no me he inscrito ni afiliado a ningún otro partido Político. Estaré reflexionando en los próximos días las propuestas que he recibido. Y por lo tanto, también por el momento me encuentro en calidad de regidora independiente.

A quienes ven en mi postura otra intensión les comento, que el tiempo terminará dando la razón a quien la tiene.

Me quedo con esa sonrisa franca y ese corazón noble que me brindaron las personas en esta etapa. Siempre a sus órdenes y para Servir”