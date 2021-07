Alejandro Ruz, satisfecho con su corta gestión como alcalde

Alejandro Ruz asegura cumplió con los retos

Con más de 100 días como alcalde de Mérida, el abogado Alejandro Ruz Castro, terminará sus funciones el jueves 22 cuando reasuma el cargo Renán Barrera Concha en sesión extraordinaria de Cabildo.

“Son casi cuatro meses de ser alcalde. Me siento sumamente satisfecho por esta encomienda, como meridano estoy muy orgulloso de estar al frente del Ayuntamiento, siempre dispuesto a servir a los ciudadanos”, declaró durante una entrevista colectiva sobre el regreso de Barrera Concha, quien solicitó licencia para competir en la elección del 6 de junio pasado y fue reelecto para un tercer período como presidente municipal.

Ruz Castro consideró que cumplió con los retos de encabezar por este breve tiempo la administración municipal, porque se mantuvo el funcionamiento del Ayuntamiento como un reloj suizo como le ofreció a Barrera Concha cuando asumió la alcaldía meridana.

“Los servicios públicos se dan de manera normal, eficiente y con calidad”, manifestó. “Me siento muy contento con los resultados de este período de casi cuatro meses”.

Se le preguntó sobre los trabajos de rescate del “paso deprimido”. Dijo que ya están en la parte final del “colado” de los nuevos muros, que es la parte más compleja de la obra porque tiene que tener una cocción y una cuestión técnica muy importante para que no haya filtración de agua.

Para este trabajo, los especialistas del Colegio de Ingenieros Civiles trabajan en los análisis de lo que ya se hizo para determinar que no hay ningún contratiempo en esta etapa.

“Todavía no hay fecha de entrega, estamos en los tiempos previstos, el mal tiempo ha atrasado algunos días los trabajos, pero no creemos que haya mayor afectación, los trabajos van en tiempo y forma”, indicó.

Vialidad

¿Ya está listo el plan alterno de vialidad?, preguntó el reportero del Diario.

“No todos los vehículos van a pasar en el subterráneo. De acuerdo con el análisis del Colegio de Ingenieros Civiles, cuando presentó las diferentes opciones de reparación y se decidió subir la zona de rodamiento porque era la más adecuada, menos del 1% del tránsito vehicular había que redirigir a vías alternas”, respondió.

“Los camiones pesados y de mayor altura son los que van a usar vías alternas, tendrán señalamientos para que no haya ningún inconveniente de que algún vehículo no sepa que no debe transitar por el túnel”, indicó.— Joaquín Chan Caamal

Afirmó que el transporte urbano seguirá pasando en el paso deprimido y solo los camiones de pasaje de Autoprogreso, que cubre la ruta Mérida-Progreso, no pasarán en el “paso deprimido” porque son unidades más grandes. Lo mismo pasará con algunos camiones de transporte pesado. Son esos automotores que usarán las vías alternas y eso representa apenas el 0.5% del tránsito que usa el subterráneo de Prolongación Paseo de Montejo.

“Casi todos los vehículos podrán transitar por el ‘paso deprimido’”, enfatizó el alcalde.

En otro tema de la entrevista, el abogado Ruz Castro respondió preguntas sobre la presunta clonación de una línea telefónica convencional del Ayuntamiento cuyos responsables usaron para pedir el voto por Barrera Concha a unas horas de la elección, lo que generó molestias de los ciudadanos porque las llamadas se realizaron en horas de la madrugada.

“Las investigaciones siguen su curso en la Fiscalía donde denunciamos. Sabemos que la empresa proveedora del servicio telefónico Telmex también interpuso una denuncia ante la Fiscalía federal, esas autoridades realizan las indagatorias”, informó.

“Las primeras pesquisas que realizó nuestro departamento de tecnologías de la información detectaron que la llamada no salió físicamente de las instalaciones del Ayuntamiento, salió en forma externa. Los registros de la empresa Telmex así lo confirmaron, por lo que no tenemos ninguna investigación al interior del Ayuntamiento, todas las pesquisas están en manos de la Fiscalía, nosotros aportamos la información que necesitan para la investigación y estamos atentos de la investigación”.

Hasta el momento desconoce si ese hecho fue un hackeo o una intervención en una línea propiedad del Ayuntamiento. Eso lo determinarán las autoridades especializadas.

