Alerta financiera

Las precauciones son necesarias por los créditos

En estos momentos de dificultades económicas por la crisis de la pandemia del Covid-19 y la alta inflación, los ciudadanos deben extremar sus precauciones en la contratación de créditos en las llamadas empresas financieras.

De acuerdo con información proporcionada por el titular de la Unidad de Atención a Usuarios de la Condusef en Yucatán, Jorge Alberto Pinto Escamilla, en el Estado están registradas 161 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, popularmente conocidas en el mercado del dinero como financieras.

Sin embargo, no todas funcionan ni están registradas ante la Condusef. De las 161 que vigila la dependencia federal, 57 están en operación en la actualidad, 13 están liquidadas, 40 no tiene la categoría de financiera, 48 están canceladas, 2 están disueltas y una se transformó en financiera.

Estas financieras afrontan 363 causas de reclamación con acciones iniciadas por la delegación de la Condusef en el período de enero a septiembre de este año.

De acuerdo con el registro del Sistema de Información Operativa (SIO) de la dependencia de servicios financieros, las causas son por los siguientes motivos:

La institución no entrega la carta de liberación de adeudos o carta de finiquito, factura, garantía, gravamen y primer testimonio, con 207 quejas; negativa a cumplir con la conclusión anticipada establecida en el contrato, 48; incumplimiento con los términos del contrato, 45; inconformidad con el saldo del crédito o del monto de las amortizaciones, 35; solicitud de cancelación de producto o servicio no atendida y/o no aplicada, 10; actualización de historial crediticio no realizada, 8; eliminación de historial crediticio no realizada, 3; inconformidad con la aclaración de los términos del contrato, 2 quejas.

A un caso, por cobro no reconocido de intereses ordinarios, moratorios o gastos cobranza; crédito aprobado sin la entrega de recursos; el usuario, cliente o/y socio no recibió el estado de cuenta con la leyenda liquidación; inconformidad con el cobro de comisión no reconocida o no pactada en el contrato, e inconformidad con el cobro de gastos de investigación.

Los principales servicios que ofrecen las financieras que operan en Yucatán van desde un crédito simple y personal, hasta crédito de arrendamiento, factoraje, actuación como fiduciaria, compra-venta, prestamos de habilitación y avío, préstamo mutuo, crédito refaccionario, préstamo de garantía, crédito de auto, crédito hipotecario, entre otros financiamientos a plazos por diferentes montos.

Para tener certeza en la contratación de créditos y uso de los servicios de las financieras, el licenciado Pinto Escamilla recomienda que antes que el usuario acepte cualquier tipo de crédito debe revisar y preguntar ante la institución que otorga el préstamo, quién la regula o vigila en caso de que tenga algún problema. Esto debe de quedar muy claro porque hay créditos comerciales que son de competencia de la Profeco y servicios financieros que corresponde regular a la Condusef. (Continuará).— Joaquín Chan Caamal