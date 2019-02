Alerta por clandestinos

Advierte Cofepris de purificadoras sin supervisión

El clandestinaje, el lavado de botellones y las medidas de higiene de quienes operan las plantas de agua purificada en la entidad tienen en alerta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) Yucatán.

Estas prácticas, dice Jaime David Victoria Palma, titular de la Dirección de Protección Contra Riesgo Sanitario, son la principal preocupación de la dependencia y se diseña un programa de vigilancia y supervisión permanente.

El funcionario informa que en Yucatán hay registradas ante la Cofepris 424 plantas de agua purificada y 354 puntos a donde las personas llevan su garrafón para cargar.

El 36% de las plantas y el 74% de las máquinas expendedoras se encuentran en Mérida y le siguen los municipios con mayor densidad poblacional como Kanasín, Progreso, Valladolid, Umán y Ticul, entre otras. Estima que al menos el 50% de los municipios de Yucatán tiene una planta purificadora.

“Por desgracia, como es un negocio muy redituable para algunas zonas, se ha dado un crecimiento clandestino de plantas o gente que no tiene vigilancia de la autoridad sanitaria y se dan los casos de garrafones sucios o parchados con adhesivos, sobre todo en Ticul”, apunta.

El funcionario señala que no tiene a la mano cifras de cuántas plantas operarían de manera irregular, pero tampoco cree que sea un negocio completamente irregular, sobre todo porque están a la vista, necesitan permiso de Salud y la gente ve la calidad del agua que compra.

Además, considera que en administraciones pasadas muchos rubros de supervisión se dejaron de observar y hoy uno de los ejes centrales del gobernador Mauricio Vila Dosal es el tema de la salud y aquí el agua juega un papel muy importante.

Una de las medidas que ya se aplican, detalla, es pedirle a los presidentes municipales que cloren el agua y bombeen los cárcamos de sus comunidades, para que el agua para uso humano de sus municipios cuente con las condiciones idóneas.

Aunque hay muchas restricciones técnicas que marca la norma, a la par de eso se establece un plan de acción para verificar de manera permanente a las purificadoras donde más preocupa el lavado del botellón y también la contaminación cruzada que se puede dar entre la gente que manipula los mismos; es decir, los operadores de la abastecedora.

El funcionario explica que el agua se saca del sistema que las plantas tienen de abastecimiento y la Cofepris hace levantamiento de muestras que se envían al laboratorio estatal, que hace una comparación con los reactivos para ver si hay alguna bacteria en esa industria.

“Lo preocupante sería lo que de enfermedades intestinales arroje el laboratorio, pero en los cuatro meses que lleva esta administración no se ha tenido un brote de ninguna enfermedad”, manifestó.

El nuevo plan de vigilancia prioriza las visitas permanentes y no eventuales a las plantas purificadoras, ya que al no realizarse de manera continua, en muchos casos por no haber el capital humano para cubrir todo el estado, los propietarios de las abastecedoras se relajan o se dejan de preocupar y pierden el control de los protocolos de higiene.

El entrevistado estima que la denuncia es una herramienta buena y efectiva para recabar información, y a la cual le da la bienvenida pues no es cacería, sino que se trata de detectar a los que están de manera irregular e invitarlos a que se regularicen.

La Cofepris cuenta con dos jurisdicciones, una en Ticul, que se encarga de 22 municipios, y Valladolid que vigila en 23 municipios.— Luis Iván Alpuche Escalante

En breve se reforzará las áreas con más personal para que la verificación sea de una mejor manera.

Resolución

El resultado de un procedimiento administrativo terminaría en una resolución que vendría acompañada de una multa o hasta la ratificación de la suspensión, la clausura.

Fomento a la higiene

La contaminación puede venir de muchos factores, detalla el titular de la Cofepris Yucatán, y por ello es necesario un mayor fomento a la cultura de higiene entre los ciudadanos, concienciar en el lavado de manos y de botellones para quienes van al expendio, así como el cuidado con los animales domésticos.