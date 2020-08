Alerta por nuevo modus operandi de estafa: ahora desde banca móvil

Un conocido comunicador local estuvo a punto de ser víctima de una estafa telefónica y quizá perder sus ahorros bancarios, por una operación no autorizada en la banca móvil.

El comunicador destacó que le llamaron de un número que corresponde a Ciudad de México, y los supuestos asesores del área de fraudes de la institución bancaria le pidieron descargar la aplicación “Quick support app”; un sistema similar al control remoto desde donde pueden acceder a la información del teléfono celular.

“Primero me llamó una mujer, alrededor de la una de la tarde del jueves, quien dijo llamarse Jimena Montero, que hablaba del banco BBVA Bancomer para que yo concluyera la compra de un teléfono celular de 4,500 pesos en Amazon”, relató el comunicador.

Una llamada "profesional"

Señala que al negar la compra se le entregó un supuesto número de folio, con el cual se le transfirió a una segunda asesora, que también le dio otro número de folio con el cuál le llamarían para desbloquear la tarjeta y la aplicación móvil.

“Me llamó la atención que me dijera que la compra la quisieron hacer desde Ciudad de México y como mi celular tiene número de Mérida pues bloqueó la tarjeta y la banca móvil.

"Me empezó a echar mucho rollo, habló mal de los ejecutivos del banco porque quieren mandar a los tarjetahabientes víctimas de fraude a las sucursales con el riesgo de la pandemia y porque no hay muchas sucursales en funcionamiento. Me dijo que hay muchos fraudes telefónicos y por ello el banco creó el área de fraudes donde resolvían

todo, incluso, la reactivación de los plásticos y cuentas de la banca móvil

porque en la actualidad no están renovando las tarjetas bancarias”.

Una segunda llamada

Dice que alrededor de las 16 horas se le volvió a hablar por la misma primera asesora, que lo transfirió a un segundo asesor que le pidió descargar la aplicación mencionada.

Fue ahí que el comunicador decidió llamar directamente al número del reverso de la tarjeta bancaria, donde el asesor telefónico le advirtió que el banco no realiza ese tipo de llamadas.