Alertan del método de la "llanta ponchada" para asaltar en Mérida

MÉRIDA.- En redes sociales se viralizó un supuesto “modus operandi” utilizado por delincuentes para saltar en plazas de Mérida.

Fue el comediante Jonathan Fernández, alias “El Chino Fernández”, quien compartió una publicación alertando a sus seguidores que, si dejan su auto en un estacionamiento y encuentran una nota en la que advierten sobre una llanta ponchada, pueden convertirse en víctimas de asalto.

“Busca un lugar seguro y verifica las condiciones de la llanta. Si decides ir a checar tu llanta y cambiarla en ese momento es un plan perfecto para asaltarte, robarte el auto, tus compras, etc. Tengan cuidado, esto sucedió en el estacionamiento de plaza Galerías en Mérida, Yucatán. Por favor, pongan más luces. No me pasó nada”, escribió en una publicación que suma más de mil 600 veces compartidas.

Cuidado con el método de “la llanta ponchada”

El método de la “llanta ponchada” sí existe y consiste en que los criminales bajan el aire o le hacen un agujero al neumático de sus víctimas, las siguen y les avisan mientras maneja que tienen la llanta ponchada.

La víctima, busca detenerse y verificar. Sin embargo, en ese momento los delincuentes aprovechan para el asalto.

En ocasiones, como la que se viralizó, los criminales no ponchan las llantas, pero dejan advertencias.

¿Cómo evitar caer en este asalto?

Este tipo de asaltos se usa cuando previamente los criminales han ubicado a sus víctimas, que algunas veces están saliendo del banco o con alguna compra importante. Por lo general, la recomendación es seguir manejando o verificar las ruedas en un lugar seguro, donde haya más gente.

Por lo regular la picadura es leve para que con el pasar del tiempo se desinfle el neumático.

En Mérida es un “modus operandi” real

El año pasado, cuatro extranjeros intentaron robar aproximadamente 200 mil pesos en el fraccionamiento Francisco de Montejo, al norte de Mérida, con este modus operandi. A los hombres les funcionó el truco de ofrecer ayuda para reparar un neumático que ellos mismos dañaron y engañaron a su víctima que había retirado minutos antes el efectivo.

Los individuos, de origen colombiano y radicados en el estado de Guanajuato, aplicaron su plan, que fue frustrado por las autoridades.