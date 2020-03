Alertan por desorden social

Graves problemas podrían ocurrir por la emergencia

Hasta el momento las empresas de seguridad privada el único problema que afrontan por el coronavirus es la falta de personal suficiente en algunos casos, pero aún no es algo serio.

“Lo que nos preocupa es que en caso de prolongarse la contingencia podrían presentarse graves problemas de desorden social”, dijo Vicente Vera López, presidente de la Asociación de Empresas Yucatecas de Seguridad Privada.

“La cooperación de la ciudadanía con las autoridades y los avisos oportunos y reales al 911 serán vitales para evitar que el desorden social se agrave por esta contingencia”, agregó.

Entrevistado sobre las posibles afectaciones del coronavirus en las empresas de seguridad privada en la entidad, el empresario consideró que sería en dos vertientes, principalmente que no hay contratación de personal y las acciones que están aplicando para que su personal no se contagie.

Vera López comentó que se ven en la necesidad de tener que reducir posiciones de vigilancia, recurrir al ingenio, creatividad logística y estrategias que les ayuden a mantener y aumentar la calidad de sus servicios de vigilancia y seguridad.

“Con creatividad logística tenemos que ver cómo operar con un vigilante donde antes teníamos dos, aumentar el patrullaje, ajustar tiempos de revisión y otros detalles. Lo complicado es sostener el ritmo de trabajo”, citó.

El presidente de la Asociación manifestó que al menos hasta ahora no tienen problemas de mora con los clientes por el pago de sus servicios.

“Son solidarios y nosotros también, juntos enfrentamos esta contingencia poniendo lo mejor”.

De los primeros sectores donde se empiezan a ver serias afectaciones que incluyen cierres y posibles cancelaciones de los servicios es en la industria restaurantera, de ahí que empiecen a tener que reducir la cantidad del personal, comentó.

El empresario mencionó que todavía no se ven en Yucatán asaltos, robos a comercios y organización de grupos para saquear como en otras partes del país, donde se ha vuelto un problema serio. Ejemplo de ello es Quintana Roo, donde incluso han pedido servicios de seguridad a empresas de Yucatán. Su temor es que esto pueda llegar a la entidad por la emergencia actual.

“Vivimos situaciones que antes no habíamos visto; esto no había ocurrido, no conocemos el desenlace. Hay que extremar los cuidados porque la actividad delictiva no va a parar por esto. Si la contingencia se prolongara por mucho tiempo el desorden social se puede agravar”, declaró.— David Domínguez

Temores

El presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada también dijo:

Robos

Vicente Vera López advirtió que la pérdida de empleos y otros factores negativos de la contingencia, en caso de prolongarse por mucho tiempo, pueden ser motivo de robos y asaltos a comercios y domicilios. “Es momento de extremar las medidas de seguridad”, dijo Vicente Vera López.

