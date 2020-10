Algo hicieron mal los ''influencers'', opina especialista

Especialista habla de la controversia con “influencers”

El especialista en mercadotecnia Carlos Ostos consideró que, desde su punto de vista personal, la campaña turística de Yucatán realizada por un grupo de “influencers” no tuvo éxito, pues no les clarificaron los objetivos y pareciera que los dejaron hacer lo que quisieran debido a la falta de una dirección de producción.

El Diario solicitó la opinión de este experto en producción comercial y del programa “Cuídate de la cámara”, de Edy Smolensky, a raíz de la polémica que generó la visita de 12 “influencers” invitados por la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur).

Según el sindicato de trabajadores del Centro INAH Yucatán, se les expulsó de la zona arqueológica de Uxmal por no respetar los protocolos sanitarios y de seguridad, versión que negó la titular de la Sefotur, Michelle Fridman Hirsch, y la empresa para la cual trabajan esos jóvenes.

¿Qué se puede esperar de una campaña con “influencers” para promover un sitio turístico como Yucatán?, se le preguntó al especialista.

—Una campaña de “influencer marketing” bien ejecutada, con los “influencers” adecuados, puede llegar a generar una gran cantidad de visitas turísticas a Yucatán, principalmente aumentar el número de visitas y seguidores a sus redes sociales.

¿Cómo beneficia al turismo?, se le planteó.

—Se da a conocer el Estado a audiencias más segmentadas (las cuales son los seguidores de los “influencers” contratados), generando confianza y una necesidad de conocer lo que te está recomendando esta persona en la cual confías y admiras.

¿Cómo se mide la campaña de los “influencers” en retorno de dinero?

—Se obtiene “branding” (construir una marca), “awareness” (conciencia), consideración o tráfico a sus plataformas digitales y se mide principalmente en impresiones, seguidores, comentarios y compartidos nuevos que se generan gracias a la recomendación del “influencer” y a la cantidad y calidad de sus seguidores.

—Es difícil saber cuánta gente visitó un lugar o compró un producto gracias a esta estrategia publicitaria.

¿El mensaje que dan los “influencers” es positivo?

—Creo que la polémica generada por el dichoso comportamiento de los “influencers” es contradictoria respecto a lo que ofrece el estado y sus lugares culturales, ya que se debieron seguir lineamientos de salubridad y seguridad para todos los integrantes y personas que estaban en el lugar, pero al final hay dos versiones de la historia.

¿Tienen mayor impacto el “influencer” que otras estrategias, por ejemplo, que artistas y cantantes como Chayanne?

—Cada estrategia es diferente y depende mucho del objetivo final. Pero a mi punto de vista, muy personal, esta campaña no tuvo el éxito que buscaban, ya que escogieron mal a los “influencers” o no se les dio un “brief” (breve) claro de los objetivos de la misma. Parece que los dejaron hacer lo que quisieron sin una dirección de producción atrás de ellos para decirles qué tenían o no qué hacer.

Si el objetivo fue promover la riqueza cultural de Yucatán, ¿esos “influencers” son el target para ello?

—El alcance de los seguidores de los “influencers” es muy bueno, pero como ya lo mencioné, creo les faltó un ‘brief’ claro y supervisión para la ejecución del proyecto. No sé qué estrategia están buscando en específico, pero para hacer una campaña de ‘influencer marketing’ se deben considerar los siguientes puntos:

1) Cantidad de seguidores.

2) Rango de edad de la audiencia.

3) Localización de sus seguidores.

4) Género de la audiencia.

5) El “engagement” (compromiso) que tienen con su audiencia.

6) Es muy importante que el perfil que se apruebe para ella sea lo más afín y que tenga un “look and feel” (mirar y sentir) similar a la marca o al concepto de la campaña de “influencer marketing” que se quiera llevar al cabo.

¿Los 12 “influencers” que estuvieron en Yucatán son los adecuados o se pudo contratar otros?

“Con la supervisión adecuada pudieron haber sido los correctos por el alcance total de sus seguidores. Aunque siempre hay que elegir al talento dependiendo de los valores, los lineamientos de la marca y la estrategia, para no dar un mensaje equivocado”.— Joaquín Chan Caamal

¿Sí es posible que los “influencers” realicen promoción en forma gratuita?

—Desde mi punto de vista hay tres tipos de promoción en el “influencer marketing”:

1) La gratuita: Es cuando el “influencer” está empezando, tiene pocos seguidores y quiere promocionar lugares o productos de manera gratuita para así llamar la atención de posibles patrocinadores.

2) Con intercambio: Es cuando se les da el producto a promocionar de manera gratuita para que puedan hablar bien de éste, o cuando se les pagan todos los gastos (avión, viáticos, hoteles, traslados terrestres, entradas, etcétera) para que promocionen durante este viaje el destino y lugares.

3) El pagado: Cuando el “influencer” cobra una tarifa por hacer en sus redes sociales una historia, vídeo, publicación o mención de algún producto, destino o servicio durante determinado tiempo.

Algunos “influencers”, molestos por las críticas y acusaciones de mal comportamiento de trabajadores sindicalizados del INAH, ya están borrando sus fotos y vídeos de sus redes, ¿es negativo para la promoción turística de Yucatán?

“El que nada debe, nada teme. Si los borran es por algo que hicieron mal. Al final Yucatán siempre será hermoso y la culpa la tuvieron los ‘influencers’ en caso de haber obrado mal, así que no creo que le afecte a Yucatán, pues solo ofrece servicios turísticos los cuales siempre son excelentes”, dijo.