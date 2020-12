Alianza PAN-PRI-PRD, “necesaria”, opina Calderón Cecilio

Se necesita que el país enderece su rumbo, señalan

Por ilógica, incongruente o increíble que parezca, la alianza entre el PAN, PRI y PRD es necesaria más que nada para enderezar el rumbo del país y no complicar más las cosas, evitar que en la Cámara de Diputados se sigan burlando hasta de la Constitución, para vergüenza de los mexicanos, opinó Rubén Calderón Cecilio, veterano político priista, quien ha sido cinco veces legislador federal y una vez local.

También consideró que el éxodo de priistas hacia otros partidos, principalmente Movimiento Ciudadano, afectará a todos, y aquellos están haciendo su lucha.

“Sé que están recorriendo municipio por municipio buscando priistas, recientemente me hablaron de Pisté, donde ya fueron a buscar al exalcalde, por ejemplo”.

Entrevistado en su domicilio en vísperas de Navidad sobre los principales temas políticos del país y el estado, sobre todo los que tienen que ver con su partido, el profesor Calderón Cecilio comentó que “en la política, como en todo, la competencia es sana cuando va orientada con una mentalidad sana, pensando en los seres humanos, en nuestros semejantes, en los más necesitados”.

“El Papa permanentemente está llamando ‘no se olviden de los más pobres, no se olviden de los necesitados, de los que tienen hambre’, es un llamado que tiene que penetrar, pero lamentablemente muchos priorizan más hacia intereses individuales, hacia intereses partidistas”.

Por eso insistió en que ahora hay un llamado y gran preocupación por la cancelación con los ojos cerrados de los fideicomisos.

“Veamos cuántos reportajes se han sacado sobre el tema de la cultura y las afectaciones en Yucatán, el artículo de la presidenta de la Cámara de Diputados Dulce María Sauri sobre el recorte del fideicomiso, y lo centro en el tema de la cultura, por eso es necesaria esta alianza de los partidos”.

“Es necesaria esta alianza del PRI, PAN y PRD, la observo con esta óptica, porque ahorita estamos viviendo una etapa crítica en el campo político donde, con su mayoría y sus aliados, Morena ha hecho lo que le ha dado su gana en la Constitución, removido leyes, veamos solo el tema específico de los fideicomisos y de ahí vámonos para atrás con todo lo que se ha acontecido”, afirmó.

El político, quien ha sido delegado del PRI en 15 estados del país para trabajar en elecciones, remarcó que en solo estos dos últimos años se han hecho cambios a la Constitución, “han jugado faltando al respeto soberano, claro que dicen ‘la mayoría votó y yo no tengo nada qué ver con ello’, y sí, la mayoría votó, pero orientada por quién”.

Calderón Cecilio comentó que todas las elecciones son buenas e importantes, las de los presidentes municipales, los diputados estatales, gobernadores, todas, pero su óptica política la centra en la elección de diputados federales.

Tenemos que ponernos de acuerdo PRI, PAN y PRD para poner candidatos y trabajar en una dirección, con inteligencia política, sin egoísmos ni intereses partidistas, nada más que el interés de la Nación por delante y buscar la mayoría en la Cámara de Diputados para poner un freno, enderezar el rumbo del país y no complicar más las cosas, puntualizó.

“Que haya debates ideológicos cuando se aspire a hacer reformas políticas, pero que esté por delante el interés de la ciudadanía, llámense empresarios o gente humilde, todos son iguales, y en esta alianza que se firmó da gusto cómo el presidente de la Coparmex y varias asociaciones se suman a esto, para mí esto es sano”, expresó.

Sobre aquellos que no estarían de acuerdo, el exlíder agrarista citó: “otros dirán que no es buena la alianza, para qué moverle, que se aguanten si ellos estuvieron cuántos años haciendo lo que les diera su gana, pero deben considerar que antes no era con la caída que estamos viviendo ahorita”.— DAVID DOMÍNGUEZ M.

“Esos recursos que (los de Morena) le han quitado al campo con el deseo de manejarlo directamente ellos, esos sembradores del campo, todo lleva un interés político, no es algo sano que digas ‘oye, qué bueno’, no debe ser si queremos seguir viviendo en paz”, advirtió.

En cuanto al éxodo de priistas a otros institutos políticos, consideró que ningún partido puede atar a nadie.

“A lo largo y ancho del país encontramos esto. Alfonso Durazo es mi amigo personal, muy cercano a Luis Donaldo Colosio, descanse en paz mi querido amigo. Ahí estaba (Durazo) caminando el país y ahora lo invitan a ser candidato a gobernador por Morena en Sonora, no es privativo de un partido, es de todos los partidos políticos”, añadió.

Igualmente mencionó que si se revisa a Morena verán entre “sus brazos fuertes y más cercanos” a Manuel Bartlett, exgobernador priista de Puebla. Ahora está en una responsabilidad en el gabinete federal. Lo mismo Cuauhtémoc Cárdenas: fue priista y luego se pasó al PRD, “un hombre preparado, inquieto, crítico”.

“Por eso creo que (el éxodo de priistas) afecta a todos en el PRI, pues los del Movimiento Ciudadano están recorriendo municipio por municipio buscando priistas. Hace tres días estuvo en Espita este Walter (presumiblemente Salazar Cano), visitó al doctor Marcelino Canul, médico pediatra y exalcalde de Espita, para invitarlo a que sea candidato, sin qué ni para qué, me habló el doctor y me lo comentó”, indicó.

Sin embargo, manifestó el profesor, “hay gente muy firme, a la que aunque le ofrezcas maravillas no se van, dicen ‘si en el mejor momento del partido estuve, ahora ante un tema delicado en la política nacional, debo mantenerme firme’”.

De un vistazo

Éxodo de priistas

El profesor Rubén Calderón comentó que “en la etapa de libertades que vivimos, ningún partido puede atar a nadie, hay gente que ha tenido cargos importantes en la administración pública, la exgobernadora (Ivonne Ortega) fue alcaldesa de su pueblo, Dzemul, diputada local, federal y senadora, decidió salirse (del PRI) y le dieron entrada en otro partido”.