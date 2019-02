Con estas actividades, el Indemaya busca preservar y difundir este idioma

MÉRIDA.—A través de una serie de conferencias y mesas panel, las cuales contarán con especialistas para analizar la situación actual del maya en Yucatán, el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya) celebrará el Día Internacional de la Lengua Materna.

El evento, que llevará por nombre “U máank’iinal maayat’aan: Jornada para celebrar el Año Internacional de la Lengua Materna 2019”, tendrá como sede el Gran Museo del Mundo Maya de la capital del estado, el 21 y 22 de febrero próximo.

Difusión a la lengua maya

En conferencia de prensa, el director General de la dependencia, Eric Villanueva Mukul, resaltó que la declaratoria de Año Internacional fue emitida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para promover y preservar factores de índole social y cultural de los pueblos indígenas.

En el caso de Yucatán, sostuvo el funcionario, el Indemaya preparó un programa que incluye la participación de instituciones académicas, instancias gubernamentales, ayuntamientos y personas expertas, con el objetivo de difundir dicho idioma, así como plantear líneas de acción para preservarlo y desarrollarlo tanto en las comunidades como fuera de ellas.

“Con las nuevas políticas implementadas desde el Gobierno del Estado por indicaciones del Gobernador Mauricio Vila Dosal, le estamos dando más difusión e inclusión en todos los aspectos a la lengua maya, la cual está más viva que nunca en toda la entidad”, anotó.

Una tercera parte de Yucatán

Por su parte, la jefa del departamento de Lengua y Cultura del Indemaya, Graciela Tec Chan, destacó que, según consta en registros oficiales, en Yucatán existen más de 575 mil personas mayahablantes, casi una tercera parte del total de la población del territorio.

Las activistades

También precisó que durante el acto inaugural, el cual se llevará a cabo el jueves 21 de febrero a las 9:00 horas, se hará la declaratoria oficial del reconocimiento del Himno Nacional a la Lengua Maya y se entregarán distinciones a promotoras y promotores de la cultura maya.

Posteriormente, a las 10:05 horas comenzará la conferencia magistral “Institucionalización de la lengua maya”, a cargo de Fidencio Briceño Chel; a las 11:00, la mesa panel “Cambios y continuidad de la lengua maya en las zonas rurales y urbanas de Yucatán”, con Lázaro Tuz Chi, Jesús Lizama Quijano, Silvia Cristina Leirana Alcocer y Feliciano Sánchez Chan, siendo la moderadora Nidelvia Vela Cano.

A las 12:30 horas iniciará la mesa panel “La lengua maya y sus implicaciones en la atención a la salud, impartición de justicia y acceso a la educación”, con Miguel Güemez Pineda, Esteban Krotz, Julia María Chan Xicum y Cesar Can Canul, fungiendo como moderador Miguel May May, y a las 13:35 se proyectará el documental “Ah Muzen Cab”.

Para el viernes 22 de febrero, las actividades iniciarán a las 9:00 horas con el conversatorio magistral “La lengua maya en los medios de comunicación”, con la participación de Zazil Sánchez Chan, Miriam Uitz May, Bernardo Caamal Itzá y el José Enrique Poot Ortega, teniendo como moderadora a María del Socorro Cauich Caamal; además, se proyectará el cortometraje “Jwáay miis”.

A las 10:30 horas se realizará la mesa panel “Proceso de autorización y registro de la traducción e interpretación del Himno Nacional Mexicano al Maayat’aan yucateco, ante la Secretaría de Gobernación”, con Milner Pacab Alcocer, Santiago Arellano Tuz, Felipe de Jesús Castillo Tzec y Juan José Guzmán Ramón, siendo la moderadora Graciela Yamily Tec Chan.

Y para concluir, a las 11:35 horas se presentará el libro “Tin Tusaj in walak’ Jmiis”, de la autoría de Feliciano Sánchez Chan, a cargo de Dolores Flores Silva.—COMUNICADO DE PRENSA.