Alistan plan de “traslado” para la consulta popular

Habría acarreo de Morena en Mérida

Los operadores políticos del partido Morena en Yucatán ya tienen listo el plan de “traslado” de votantes para la consulta popular del 1 de agosto para la zona metropolitana de Mérida.

Repetirán el esquema de la elección del 6 de junio pasado en la cual con automóviles particulares de los militantes, con mototaxis y combis del transporte urbano movilizarán a sus simpatizantes para que apoyen la consulta que promociona y promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador con la publicidad de que los ciudadanos votarán para que juzguen y encarcelen a los ex presidentes de la república neoliberales, pero que la pregunta a los electores no es para ello porque no se hace referencia a los ex mandatarios.

De acuerdo con los datos recabados en fuentes del sistema de transporte, los operadores de Morena tienen nexos con taxistas del FUTV que no simpatizan con la directiva de este sindicato y trabajan para quien los contrata.

Este plan de traslado de gente de Morena se aplicó durante la pasada elección estatal y federal. Los taxistas operaron específicamente en las colonias y fraccionamientos de Kanasín, donde también acarrearon votantes para el partido Redes Sociales Progresistas.

Los operadores políticos de Morena tienen una importante base de simpatizantes en las zonas pobres de Kanasín y Mérida, gracias al pago de pensiones a adultos mayores, discapacitados, estudiantes becados, mujeres jefas de familia, por lo que ya saben que los votantes están dispuestos a apoyar a este partido, sobre todo porque ya les vendieron la idea que es una petición de López Obrador.

Ante la falta de dinero para contratar autobuses, los operadores pidieron a los candidatos y excandidatos beneficiados en la elección pasada que organicen a su gente para que en automóviles particulares lleven a votar a los simpatizantes, a otros le pidieron que financien taxistas y mototaxistas para ese día.

“Se planea acarrear a la base morenista que se movilizó en las zonas urbanas cercanas a Mérida para evitar un costo alto, así como a los de Umán y Kanasín”, reveló una fuente.— Joaquín Chan Caamal

Rumores

Los transportistas no identifican a algún operador en específico, pero en círculos de la política nacional trascendió que son los superdelegados los que dirigirán la operación de acarreo para que alcancen el 40% del padrón necesario para que la consulta sea vinculante.

Capital yucateca

En Mérida, Morena tiene buena presencia en zonas del sur de la ciudad, donde el PAN no obtuvo una buena votación con sus candidatos.