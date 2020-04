Alivio para una comunidad maya

Llevan despensas a las familias de Houitz, en Tekax

En la comunidad maya de Houitz, a casi 200 kilómetros de Mérida, el impacto de la emergencia por la pandemia del coronavirus se refleja en la inactividad económica.

Los habitantes de esta localidad de Tekax, quienes en su gran mayoría se dedican a la agricultura, notaron cómo su vida se transformó.

En este poblado, localizado cerca de la zona arqueológica de Chacmultún, viven 12 familias integradas por 50 adultos y menores.

Casi todos ellos son maya hablantes, hay pocos caminos pavimentados y hace apenas unos años les llegó la energía eléctrica. Hasta ese punto de Yucatán llegaron las brigadas para repartir las despensas que dispuso el Ejecutivo estatal para apoyar a 450,000 hogares del Estado durante abril y mayo debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19.

No han podido salir

Bertha María Estrella Interián, vecina de Houitz y de las pocas que hablan español, señaló que la llegada de esta ayuda alimentaria significa un alivio, ya que no han podido salir de la comunidad debido a la prevención que guardan para no contagiarse de este virus.

Su casa, como la del resto de los pobladores de este lugar, recibirá otros 3 apoyos de estos como parte de este programa contemplado en el Plan Estatal para Impulsar la Economía, los Empleos y la Salud de los yucatecos, que impulsa Vila Dosal.

Cabe mencionar que las ayudas alimentarias se entregarán en cada domicilio de los 105 municipios del interior del estado y en cada casa de las 47 comisarías de Mérida y hogares en situación de vulnerabilidad y marginalidad de la capital.

“Somos campesinos y no tenemos dinero, por eso agradecemos el apoyo que nos está enviando en estos momentos el gobernador Mauricio Vila Dosal. Es difícil porque no podemos salir a comprar y debemos cuidar a la familia. Solo hemos salido a moler el maíz y eso es todo”, comentó Estrella Interián.

Aparte de trabajar en el campo, Bertha María comentó que realizaba trabajos de costura para obtener ingresos extras, pero los encargos se detuvieron y esto ha significado una mayor dificultad para obtener dinero. “Hago costura, pero ahora no hay trabajo debido al Coronavirus, por lo que nos cuesta sobrevivir por ser pobres”, añadió.

Debido a ello, la mujer dijo que estas despensas le ayudarán a estar mucho mejor, “porque lo vamos a comer junto con mi esposo, ya que no tenemos hijos”. Asimismo, reiteró su agradecimiento al gobernador Vila Dosal y le solicitó que continúe ayudándolos ya que se encuentran en situación de pobreza.

Otros residentes de esta comunidad rural atraviesan por una situación similar.

Por ejemplo, Delmy Lucely Coob Sulub, quien aseguró no tener ingresos debido a que no puede laborar y no puede asegurar ingreso en su hogar.

“Doy gracias al gobernador por mandarnos las despensas. Esto significa mucha ayuda, no tenemos dinero, mi esposo trabajaba en el campo y tenemos dos hijos y dos hijas. Para nosotros, estos tiempos han sido difíciles porque mi marido no puede salir a trabajar y no recibimos ni un peso”, expresó Coob Sulub.

En el mismo sentido, Rita Lourdes Sulub Contreras, también habitante de Houitz, dijo estar feliz por el envío de ayuda alimentaria por parte del gobierno estatal, ya que significa tener más comida en su mesa y es un alivio para su esposo que se encuentra enfermo.

“Estoy contenta por recibir la ayuda del gobierno del Estado y aprovecharé para comerla con mi marido. Este tiempo ha sido muy duro con nosotros, porque mi esposo es diabético y no puede ni siquiera levantarse a trabajar para traer dinero. Yo tampoco trabajo, por lo que este apoyo nos ayudará mucho”, expresó la mujer.

Además, Rita envió su reconocimiento al gobernador por el trabajo que está haciendo para ayudar a los que más lo necesitan, “muchas gracias a Mauricio Vila por apoyarnos con estas despensas que nos ayudarán a vivir y comer mejor”.

De igual forma, Benita May Cituk, vecina del centro de Tekax, detalló que ella y su familia han pasado penurias para subsistir y para comer durante la contingencia, ya que se encuentran en situación de escasos recursos.

“Hay ocasiones en las que no tenemos para comer y con esto podremos preparar algo. Soy viuda y no tengo ingresos, por lo que en ocasiones tengo que salir a cortar leña y solo con mucho esfuerzo puedo conseguir algo de dinero. Esta despensa nos ayudará a mí y a mis nietos porque son pobres como yo. A veces mi hijo trabaja de noche y con esfuerzo alcanzamos a juntar algo para sobrevivir”, aseguró la beneficiaria.

La mujer comentó que procura no dejar su casa, ya que se encuentra dentro del grupo de personas de la tercera edad considerado de alto riesgo, y sus hijos no se lo permiten. May Zituc aseveró que cuando tiene que salir, al regreso aplica las medidas sanitarias recomendadas por el gobierno del Estado tales como lavarse las manos y usar cloro para desinfectar superficies.

Cabe recordar que estas entregas se realizaron siguiendo los protocolos sanitarios correspondientes como lo es utilizar cubrebocas, guantes, caretas, gel antibacterial con 70% de alcohol y guardando la sana distancia con los beneficiarios, a fin de garantizar que lleguen a los yucatecos de la forma más sana y segura posible.

El fin de semana pasado se cubrieron con la entrega de estos apoyos los municipios de Tecoh, Acanceh, Abalá, Tixpéual, Peto, Tzucacab, Izamal, Hoctún, Tinum, Yaxcabá, Chichimilá, Telchac Puerto, Ticul, Tepakán, Sudzal, Ucú, Akil, Valladolid, Oxkutzcab, Umán, Teabo, Tekax y Chemax, con lo que prácticamente todo el interior del estado ya se ha atendido y ahora corresponde el turno a las 47 comisarías y zonas marginadas y de vulnerabilidad de Mérida.

