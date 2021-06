Alta demanda de vacunas en el macro módulo del Siglo XXI

MÉRIDA, Yucatán.- El macro módulo de vacunación del Centro de Convenciones Siglo XXI registró una alta demanda de vacuna contra el coronavirus Covid-19 en el penúltimo día de la campaña para personas de 40 a 49 años de edad, al grado que algunos ciudadanos reportaron que se agotaron las dosis del biológico AstraZeneca poco después de las 3 de la tarde.

El buen tiempo que permitió el cese de la llovizna y la salida del Sol en la mañana ocasionó que la gente acudiera masivamente al Siglo XXI para la aplicación de la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, pero también se vio a mujeres embarazadas y personas de la tercera edad que por algún motivo no se vacunaron en sus fechas oficiales de 60 y 50 años o más, las cuales ya concluyeron en Mérida.

Desde la apertura del macro módulo Siglo XXI, a las 8 de la mañana, llegaron decenas de personas que pasaron sin problemas los filtros sanitarios y de verificación de documentos y en 30 minutos en promedio ya estaban de retirada e inmunizadas.

Llegada constante de gente

Fue una llegada de gente en forma constante al macro módulo, pero no se formaron filas porque el ingreso fue ágil y la salida igual.

Tres personas que recibieron la primera vacuna de AstraZeneca compartieron su experiencia al recibir la vacuna y también opinaron sobre el rebrote del coronavirus que hay en estos momentos.

Sin dolor ni reacciones

Miguel Azar Carrillo llegó a las 11:05 horas y se retiró media hora después ya con la primera dosis en el cuerpo. Dijo que no sintió dolor en la inyección ni tuvo reacciones. Y ahora que ya está vacunado se siente un poco más tranquilo y protegido del virus, pero seguirá cuidando su salud porque le falta una segunda dosis para que tenga mayor oportunidad de resistir el mortífero coronavirus.

Están aumentando los casos en Yucatán, comentó el reportero.

“Lo que pasa es que mucha gente está muy confiada, los jóvenes creen que ya se fue la enfermedad, pero no es así, está presente y tienen que aplicar otra vez las medidas que se habían tomado antes, aunque no le gusta a nadie”, dijo. “Si no nos cuidamos, el gobierno no va a hacer todo por nosotros, tenemos que ayudar”.

“Ya se veía venir, hay muchas reuniones, muchos van al centro, muchos ya no usan el tapabocas, el gel, la careta, están descuidando su protección y hay gente que no respeta los protocolos. Estos descuidos de cada persona es lo que hace que sigan creciendo los contagios”, indicó.

¿Las campañas políticas?

¿Es el efecto de las campañas políticas?, se le preguntó.

“Si nos ponemos a hablar de eso, también podría ser causantes las reuniones de los sábados, las filas de los tacos de cochinita. No podemos echarle la culpa a las campañas, las personas tienen que cuidarse para que no se contagien”.

Atención rápida y trato amable

Felipe de Jesús May, vecino de la comisaría de Caucel, fue al módulo del Siglo XXI con su esposa Alejandra y su madre Martha Rocío May Euán y los tres recibieron la dosis. Igual que los otros vacunados, dijeron que la atención fue muy rápida y con un trato amable. No le dolió la inyección ni tuvo reacciones por lo que no tardó ni una hora en el sitio.

“No duele para nada, es un piquetito nada más”, indicó. “Me siento bien, es una ayuda y una protección y si me contagio, no me va a dar duro”.

La única interrogante que aclaró es por qué su madre y esposa, de los grupos 60 y 50 y más, no se vacunaron en el plazo fijado. Les informó que no pudieron ir en sus horarios y días programados y ahora que le tocó la vacuna, las llevó para que les apliquen el biológico, lo que consiguió.

“Está subiendo demasiado (los contagios), hoy se murió un primo de covid, no sabemos cómo lo pescó, pero me preocupa porque vivía en el mismo terreno donde tengo mi casa. Él tenía una casa al fondo del terreno, pero a veces iba a verme a la casa”, recordó.

Igual que el otro vacunado, Felipe cree que la gente se está contagiando en fiestas, en convivios, en los mercados, entre otros lugares, porque mucha gente no usa correctamente el cubrebocas, el gel antibacterial, no cuida su distancia, y piensan que no se van a contagiar.

“Es un virus peligroso, no hay cura”, advirtió.

Buena experiencia

Ernesto Fortuni Fernández también tuvo una buena experiencia con la vacuna en el Siglo XXI, no le dolió la pinchada, fue rápida y no tuvo reacciones al recibir la dosis.

“Con la primera dosis me siento un poco más tranquilo”, comentó. “Haybastante gente adentro, llegan más y más, se ve que le tienen miedo al virus. Está subiendo más los contagios que hace un año, hay un rebrote más intenso, la gente que no se enfermó hace un año, ahora está cayendo. Los contagios es porque todos salimos, unos culpan a los fiesteros, pero realmente todos salimos, hay que salir a trabajar, yo atiendo al público, estoy en riesgo. Si sumamos todos los que van a las fiestas, al béisbol, los que estuvieron en las campañas políticas, los que van a los restaurantes, si le sumas todo eso, no puedes culpar a un solo grupo de población, son todos corresponsables”.

Descuido de las medidas sanitarias

Admitió que según ve, se descuidaron las medidas sanitarias desde que entró en vigencia el semáforo amarillo, la gente pensó que ya estábamos volviendo a la normalidad, se relajó la gente, pensaron que ya había pasado, pero ya vimos que no porque hay un rebrote intenso.

Respecto a la falta de vacunas AstraZeneca en el Siglo XXI por la tarde, al grado que los brigadistas de la salud recomendaron que quienes pudieran fueran al módulo del Tecnológico de Mérida donde había existencia de dosis. Se informó que verificarían las dosis existentes, pero lo más probable es que por la alta demanda se agotó por unos momentos el biológico, pero hay en existencia.

Oficialmente hoy termina la vacunación para personas de 40 a 49 años de edad, rezagados, es decir, que no pudieron asistir en la fecha programada por algún motivo.