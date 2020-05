Alta demanda de vitamina C

Aumenta igual la venta de alcohol y de bicarbonato

Debido a la pandemia, en algunas farmacias de la ciudad no hay vitamina C, alcohol y bicarbonato desde hace tres semanas.

En contraparte, el gel antibacterial y los cubrebocas, que al inicio de la emergencia sanitaria se agotaron en todos los establecimientos, ya hay en existencia.

En un recorrido en algunas farmacias se pudo constatar que ya no es un problema conseguir gel y cubrebocas, pero en cambio no se puede decir lo mismo de la vitamina C, que mucha gente empezó a consumir como una medida de prevención contra el Covid-19.

En la Farmacia del Bazar, frente al IMSS de la 42 Sur, la vitamina C se agotó desde hace tres semanas, y según una empleada, por el momento no hay en ninguna sucursal. En ese mismo establecimiento tampoco hay alcohol ni bicarbonato.

El encargado de Farmacia Similares, también frente al IMSS, informó que hasta ahora no han tenido desabasto de la vitamina C y que la venta está “más o menos”. Tampoco tienen problemas en cuanto al surtido de gel antibacterial y cubrebocas, que siguen siendo muy demandados.

En una Farmacia del Ahorro de la avenida Quetzalcóatl señalaron que hasta ahora cuentan con vitamina C, pero que efectivamente su venta ha aumentado en las últimas semanas.

En una farmacia de la Avenida Fidel Velázquez tampoco tienen vitamina C, pero sí cuentan con gel y cubrebocas. Además, a los clientes se les ofrecen como opciones los multivitamínicos.— Jorge Iván Canul Ek

De un vistazo

Antioxidante y protectora

La vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, actúa en el cuerpo como antioxidante y protege las células contra los daños causados por los radicales libres, entre otros beneficios. Ayuda también al buen funcionamiento del sistema inmunitario para proteger al cuerpo contra las enfermedades.

Dónde se encuentra

Se encuentra en frutas y verduras como naranja, toronja, pimiento, kiwi, brócoli, fresas, melón y tomate, entre otras.