Alumno yucateco destaca y obtiene pase a olimpiada nacional

MÉRIDA- Su fascinación por el sistema solar y curiosidad por saber la relación de los movimientos de traslación y rotación de la Tierra, cambiaron el mundo de Julio Alberto Cab Martínez, alumno de la Preparatoria Estatal número 8 “Carlos Castillo Peraza” e integrante de la delegación yucateca que participará en la Olimpiada Nacional de Física.

Los dos bronces que obtuvo en certámenes académicos se suman a un ciclo de éxitos que propició que, en poco más de 30 días, pudiera alcanzar el puntaje necesario para integrarse al representativo de la entidad que viajará a Tabasco del 17 al 21 de noviembre próximo.

“Estoy sorprendido, en un principio no creía poder hacerlo. En primero de preparatoria participé en el Concurso Estatal de Química y no obtuve nada, entonces me dije: tengo que seguir y sacar algo. Me preparé y la siguiente vez quedé en tercer lugar, luego vino la Olimpiada Estatal de Matemáticas y también quedé en tercer lugar”, comentó el joven.