Causa enojo a los profesores

Alumnos siguen sin recibir libros de texto gratuito

La falta de libros de texto gratuito en este inicio de curso escolar ya genera inconformidad entre los maestros, principalmente de secundaria, informó el secretario general de la Sección 33 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Ricardo Francisco Espinosa Magaña.

También apuntó que nunca se había registrado un rezago tan grande y prolongado en la entrega y distribución de libros de texto gratuitos en Yucatán, y hasta donde tenía información faltaba por entregar a las escuelas el 30% de libros de las distintas asignaturas y niveles, pero ya la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) aseguró que es el 11.08%.

“Para los maestros es un problema porque no pueden dar completa su clases”, indicó. “Esta falta de libros se nota más en el nivel de secundaria y es donde estamos recibiendo las quejas de los profesores”.

“Ellos tienen un programa de enseñanza ya elaborado y los libros son un apoyo básico para el cumplimiento de sus objetivos”.

El líder magisterial informó que los profesores de secundaria imparten su asignatura con el material que consiguen e investigan, pero definitivamente hacen falta los libros para complementar la asesoría pedagógica.

De acuerdo con la información de la Segey, en los niveles de preescolar y primaria ya se recibió la dotación completa, que fue de 127,723 y 1.676,214 textos, respectivamente; en telesecundaria faltan por recibir 50,432 (53.32%); en secundaria aún no llegan 159,495 (24.80%); en educación indígena falta por recibir 68,037 libros (100%), es decir, no ha llegado ningún ejemplar de este nivel; en Macrotipo de Primaria faltan 1,111 (100%), lo que quiere decir que tampoco ha llegado algún libro; en Macrotipo de Secundaria 169 (100%) ninguno hay en el almacén; en Braille de primaria 268 (100%), ningún libro ha enviado la Comisión de Textos Gratuitos, y en Braille de secundaria faltan 10 (100%), que es el total, pero no han enviado ninguno.— Joaquín Chan Caamal

Sin fecha definida

Hasta hoy no hay una fecha definida para el envío de los libros faltantes. Por tanto los profesores seguirán impartiendo su asignatura en forma incompleta y los alumnos también recibirán una educación disminuida.

Versión del Conaliteg

El 26 de agosto pasado publicamos que la Conaliteg informó que el envío de los libros de texto para preescolar y primaria se encuentra prácticamente al 100% y para los niveles de telesecundaria y secundaria lleva 70% de avance.