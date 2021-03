Ambiente caluroso en el penúltimo día de clases virtuales en Yucatán

Para el jueves 25 de marzo se espera un panorama de ambiente muy caluroso y ventoso, debido al sistema anticiclónico estará despejado con vientos del sureste, informa el Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la Uady.

Las temperaturas mínimas esperadas de entre 20° C a 24° C en el amanecer y las temperaturas máximas de entre 35°C a 37°C para la Costa y de 37° C a 39° C para el Interior del Estado. Para Mérida y su zona metropolitana será la zona más calurosa con temperaturas más alta.

Se recomienda tomar precauciones por temperaturas altas, estar hidratado y no exponerse mucho al sol es lo más importante. Hoy fue un día muy caluroso y ventoso se presentaron las temperaturas más altas de la presente temporada de sequía.

Las temperaturas máximas registradas fueron:

Mérida

Ciafeme Nororiente: 39,1 C

Fiuady norte: 38,9 C

Observatorio suroeste: 38,5 C

Gerpy poniente: 38,0 C

Interior del Estado

Costa

Progreso: 36,5 C

Celestun: 35,7 C

Oriente

Valladolid: 34,5 C

Noreste

Tizimin: 33,6 C

Rio Lagartos: 34,8 C

Sur

Tantankin: 34,7 C