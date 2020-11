Ambiente caluroso predominará en Yucatán durante el fin de semana

MÉRIDA..- Ambiente caluroso con cielo de medio nublado a mayormente nublado con ocurrencia de lluvias en el oriente y sureste del estado viento del noreste con rachas domino el día de hoy

Las temperaturas máximas y las alturas de lámina de agua precipitada fueron:

Mérida:

Ciafeme Nororiente : 30,0 C

Observatorio suroeste : 31,0 C

Gerpy poniente: 29,5 C

Costa

Progreso: 29,8 C

Rio Lagartos : 28,8 C y 0,4 lt/M2

Celestun: 29,8 C

Oriente:

Valladolid: 29,3 C y 10,8 lt/M2

Noreste:

Tizimin: 29,4 C y 0,2 lt/M2

Sur:

Tantankin: 29,8 C

Pronóstico para mañana sábado

Ambiente caluroso con cielo medio nublado con potencial de ocurrencia de lluvias con viento del noreste con rachas en la costa

La temperatura mínima esperada se espera sea de entre 16 C a 21 C en elmamanecer siendo la más baja en la zona centro y sur y la temperatura máxima de entre 28 C a 32 C hacia el mediodía o primeras horas de la tarde

La Depresión Tropical ETA continúa en el mar Caribe frente a las costas de Belice alejándose gradualmente de la península de Yucatán

Mayor información: www.ciafeme.uady.mx