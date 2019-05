Ambulancia transporta futbolistas

YOTHOLÍN, Ticul.— Un vehículo de transporte para enfermos del Ayuntamiento de Tizimín se vio en esta comunidad, a donde llevó a los deportistas que participaron en un torneo de fútbol.

Los hechos se registraron el fin de semana, cuando se encontró el vehículo oficial, que trasladó jugadores del equipo Cuervos de Tizimín que llegaron para disputarse un partido de la Liga de ascenso contra los locales Deportivo Yotholín.

Este es el partido de ida del primer encuentro y el próximo fin de semana los locales viajen a Tizimín.

La inconformidad de las personas que vieron el vehículo se debió a que, según señalaron, cuando la gente acude a pedirlo para llevar a sus enfermos al hospital les dicen que no hay, que no tiene gasolina, no hay chofer u otros pretextos, pero para trasladar a jugadores sí se puede.—IGNACIO EUÁN ACOSTA