Pacientes más seguros

Ambulancias de la SSY, equipadas con ventiladores

El gobierno del Estado comenzó a equipar con ventiladores a las ambulancias de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), lo que ayudará a realizar un traslado más ágil y seguro de pacientes con coronavirus que presenten complicaciones para respirar, y que se suman a los 110 ventiladores y 69 monitores de signos vitales distribuidos en los hospitales públicos del Estado.

En un comunicado, el gobierno del Estado informa que por indicaciones del gobernador Mauricio Vila Dosal se entregaron los primeros cuatro equipos especializados para uso ambulatorio y en breve se continuará esta acción hasta alcanzar un total de 15, que se adquirieron con anticipación, como medida de prevención por el coronavirus.

Se trata de equipos digitales de primer nivel y alto rendimiento que ayudan a transportar de forma segura a las personas que necesitan de ventilación asistida, sin que la movilización afecte o interrumpa su tratamiento, ni ponga en riesgo su salud, informa un comunicado.

Estas unidades de ventilación ambulatorias mejoran la calidad del traslado del paciente porque brindan una ventilación de alto rendimiento y acorde a los parámetros que el paciente requiere, lo que también agiliza el actuar de los paramédicos, cita el boletín.

Además, puede ser usado tanto en pacientes adultos como pediátricos, ya que se adapta a las necesidades de la persona; es adecuado para condiciones en cualquier ambiente y ofrece una ventilación de alto rendimiento con funciones como capnografía integrada; es decir, la medida del dióxido de carbono en la vía aérea de un paciente durante su ciclo respiratorio, y una ventilación no invasiva.

Dichos dispositivos están diseñados para resistir caídas y son aptos para utilizarse hasta en helicópteros, están protegidos contra salpicaduras y su diseño completamente nuevo es ligero, compacto y fácil de transportar gracias a una relación peso-rendimiento nunca vista. Otra innovación es su batería inteligente, ya que proporciona energía durante 4 horas, tiene un chip integrado que indica el porcentaje de carga y es muy fácil de cambiar.

Estos equipos se suman a los 110 ventiladores que el gobierno del Estado adquirió de manera anticipada ante la escasez mundial de estas herramientas por la pandemia del coronavirus, los cuales ya se distribuyeron en los hospitales públicos estatales, como parte del proceso de ampliación hospitalaria que dispuso el gobernador Mauricio Vila Dosal.

De igual manera, la administración estatal adquirió 69 monitores de signos vitales con tecnología de punta para dotar a los nosocomios estatales en todo el territorio ante la contingencia sanitaria, los cuales se utilizan para medir los parámetros fisiológicos básicos y poder notificar a los médicos de cualquier cambio en las condiciones del paciente.

Gaspar Escalante Nieves es un contratista y emprendedor especializado en instalaciones eléctricas que comenzó el año con mucho trabajo y con diversos proyectos en puerta; sin embargo, debido a la contingencia por coronavirus sus prospectos de empleo se vinieron abajo afectándolo a él y a otras cinco personas que emplea de forma directa en su empresa denominada SIPE.

Escalante Nieves relató que actualmente las actividades de su empresa se encuentran completamente detenidas y a pesar de ello, él ha buscado la manera de obtener recursos para ayudar a sus empleados a afrontar la desaceleración económica provocada por la contingencia por coronavirus.

“El año comenzó bien y con muchos prospectos de trabajo. Pintaba muy bien, pero cuando se implementó la contingencia, comenzaron a parar las obras, cerraron momentáneamente los trabajos y nosotros nos quedamos sin ingresos. Y tuve que ver de qué manera sacaba algo de pago para los empleados que tengo” aseguró el contratista y emprendedor.

Escalante Nieves agregó que, con el otorgamiento de los esquemas de apoyo económico por parte del gobierno del Estado, empresas como la suya verán “una luz en el camino”, y con el recurso podrán conservar sus plantillas laborales, así como evitar la suspensión total de actividades.

“Recibí el apoyo de Microyuc, con un préstamo de $35,000 que se utilizará para cubrir los sueldos de las personas y ayudarles a mantener sus empleos, porque ahorita está todo parado ya que no hay nada de trabajo. Me he sentido presionado viendo de qué manera sacar dinero para subsistir y sobre todo teniendo la responsabilidad de tener a gente que depende de mí”, destacó el propietario de SIPE.

Gaspar Escalante, comenzó con su empresa hace 8 años luego de ser empleado por mucho tiempo y asegura que, gracias al trabajo eficiente, su empresa se consolidó y con ello pudo comenzar a contratar a más personas que aún laboran con él. El hombre explicó que se llenó de alegría cuando se enteró de que recibiría este apoyo y agradeció al gobierno encabezado por Mauricio Vila Dosal para atender las necesidades de los empresarios y ayudar a que las personas conserven su empleo.

“Estos apoyos que está otorgando el gobierno estatal para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas son una buena idea y de gran ayuda. Cuando me enteré de que sería beneficiario de este programa, sentí satisfacción y alegría y ahora me siento más calmado ya que no hay de dónde y esto servirá para aguantar un poco más esta contingencia”, expresó Escalante Nieves.

Por otro lado, Claudio Ricardo Aguirre Tapia, director del Grupo Bemus, empresa dedicada a la comercialización de maquinaria agrícola, aseguró que la bonanza laboral con la que comenzó el año fue pasajera, ya que con la aparición de la pandemia, la situación cambió drásticamente para ellos.

“La situación nos cambió radicalmente y nos vimos en la necesidad de solicitar el apoyo de Microyuc, que nos otorgó un préstamo de $35,000, que será utilizado para cubrir la nómina de los empleados de la empresa”, explicó Aguirre Tapia.

La compañía que dirige Aguirre Tapia comenzó a funcionar hace 10 años como un proyecto familiar que con el tiempo se convirtió en una empresa formal que emplea a 10 personas. A causa de la pandemia, el empleo e ingreso de esa gente se puso en peligro; pero gracias a la obtención del apoyo de Microyuc, Claudio Ricardo podrá mantener la plantilla laboral de su organización y otorgarles un ingreso durante la contingencia.

“Hablé con mis colaboradores y les expliqué la situación que vivíamos por falta de ingreso y acordé con ellos pagarles la mitad de su ingreso. Sin embargo, para estas fechas ya no voy a tener capacidad para cubrir el 50 por ciento de su ingreso. Es por eso que solicitamos ese apoyo y ese será el destino de este recurso; para los colaboradores y para atender y mantener los puestos de trabajo”, aseveró el directivo de Grupo Bemus.

El director de la empresa dedicada a la venta de maquinaria agrícola reconoció la importancia de las acciones implementadas por el gobierno del Estado, así como la eficiencia en la entrega de recursos que contribuirán a que muchas empresas yucatecas generen y conserven empleos durante la emergencia sanitaria.

“Creo que el gobierno de Yucatán se está diferenciando de otros estados y les estoy muy agradecido por la sensibilidad, sobre todo para los empresarios que tenemos que afrontar todo el peso de esta crisis. Veo que sí están entregando los recursos y soy un testimonio de ello”, destacó Aguirre Tapia.

Cabe mencionar que el Plan Estatal para Impulsar la Economía, los Empleos y la Salud, impulsado por Vila Dosal, es un esquema ideado para beneficiar a la mayor parte de la población yucateca como el sector empresarial, emprendedor, así como el pesquero, agrícola, ganadero y desempleados, con el objetivo evitar el mayor número de desempleos y respaldar la economía de los yucatecos.

