Vendedores ambulantes que trabajan en la zona de los mercados Lucas de Gálvez y San Benito realizaron una protesta ante el Ayuntamiento de Mérida para quejarse de cobros excesivos por uso de suelo.

Las autoridades tuvieron que cerrar al tránsito la calle 62 (frente al Palacio Municipal) para prevenir algún accidente.

En la protesta los ambulantes calificaron como "un abuso" los cobros que les hacen, pues incluso sus ganancias no alcanzan para pagarlos.

Además, en una pancarta se quejaron del desalojo de ambulantes en la calle 56 entre 65 y 67 y pidieron que les permitan regresar.

Pancartas con sus demandas

En cartulinas se podían leer mensajes como: "No abusen con los cobros, no podemos pagar lo que no vendemos", "Exigimos se hagan valer nuestros derechos".

También: "Queremos que nos dejen trabajar", "Ya no más robo al pueblo".

Los quejosos acusaron del cobro a un líder sindical al que identificaron como Marco Antonio López Cab, conocido como "La Chana".

El grupo estaba encabezado por el joven Felipe García Lopez, quien habló con uno de los guardias del Ayuntamiento y lo enviaron con una secretaria, quien recibió el escrito con sus demandas.