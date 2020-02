AMLO: No va aumentar la tarifa eléctrica 

Proyectos peninsulares

El presidente Andrés Manuel López Obrador entusiasmó a los trabajadores electricistas de Yucatán con el anuncio de seis proyectos de infraestructura energética para la Península de Yucatán con inversión de $4,300 millones, la promesa de no aumentar las tarifas eléctricas en su sexenio y regresar el contrato colectivo de electricistas como estaba antes de la reforma energética.

Los electricistas aplaudieron con entusiasmo al mandatario, se pusieron de pie y corearon ¡presidente!, ¡presidente! para agradecer a López Obrador que los considerara trabajadores de clase mundial, trabajadores que en tres días restablecen el servicio eléctrico después de los huracanes, pero lo que aumentó la euforia de los electricistas fue cuando el presidente informó que dio instrucciones al director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, para que durante la revisión del contrato colectivo de trabajo vea el asunto de la jubilación y que lleguen a un buen arreglo con ellos.

Los aplausos y la gritería de ¡presidente, presidente! interrumpieron el discurso del mandatario, quien al retomar la palabra ofreció que buscará la manera que el contrato colectivo sea como antes de la reforma energética, lo que encendió con mayor intensidad la euforia de los trabajadores.

El presidente López Obrador, Bartlett Díaz y el líder yucateco del Suterm, Lizandro Lizama Garma, fueron los que recibieron fuertes y prolongados aplausos de los electricistas. Todo lo contrario sucedió con el gobernador Mauricio Vila Dosal, quien recibió un leve abucheo de una parte de los trabajadores, pero otra parte le aplaudió, por lo que no fueron intensos los “bu, bu bu” que recibió. Sin embargo, en su discurso el gobernador también elogió el trabajo de los electricistas porque llegan rápido cuando reciben los reportes de fallas y son vitales en la temporada de fuerte calor porque con su trabajo devuelven las comodidades que hay en los hogares para mitigar las altas temperaturas y al final de su discurso recibió aplausos moderados.

Quizá el medio abucheo al gobernador fue por el intento de cobrar el criticado impuesto a la seguridad en los recibos de consumo de electricidad, lo cual rechazó la secretaria de Energía, Norma Rocío Nahle García, quien estuvo presente en el evento realizado en las instalaciones de la Planta Generadora de Electricidad Mérida II.

Planes

En atención al crecimiento del 3.9% de la demanda de energía en la península de Yucatán, el gobierno federal anunció su plan de infraestructura 2020-2024 que incluye seis proyectos de transmisión y transformación de energía con inversión de $4,300 millones.

1) Esa inversión representa la generación de 1,140 megavoltios de capacidad de transformación y 193 kilómetros de líneas de distribución.

2) La CFE impulsa la construcción del gasoducto Cuxtal II que permitirá transportar gas natural de Valladolid a Cancún. Para ello se construirá un ducto de 158 kilómetros con una capacidad de 240 millones de pies cúbicos diarios. El ducto estará listo en 25 meses.

3) La CFE promoverá la inversión para aumentar la capacidad de transporte de gas natural en el sistema Cuxtal-Mayakán que abarcará desde la zona de Cactus, en Chiapas, a Valladolid, Yucatán. Esas obras permitirán aumentar de 240 a 500 millones de pies cúbicos diarios.

Centrales

4) Construcción de dos centrales eléctricas, una en Mérida y otra en Cancún, las cuales entrarán en operación en 2023 y 2024, respectivamente, cada una con capacidad de generación de 493 megawatts. Con ello la CFE atenderá la demanda eléctrica de verano que es la más alta que se registra anualmente.

Sólo la planta de Mérida iluminará a 635,000 hogares, beneficiando a 2.5 millones de usuarios y generará 1,000 empleos temporales en su proceso de construcción.

5) Traer gas natural a la península reducirá la emisión de contaminantes y generará un ahorro de 74% en el costo de generación con la sustitución de combustibles líquidos por gas natural, lo que significará un ahorro de $3,000 millones al año.

6) La estrategia conjunta de asegurar el suministro de gas natural y la instalación de nuevas centrales fortalecerá de manera confiable, limpia y económica la seguridad energética en beneficio de los habitantes de la península.

Escala

El presidente López Obrador llegó con media hora de atraso porque en el trayecto de Campeche a Mérida visitó el centro turístico Cenote San Ignacio, donde se tomó fotos en el famoso cenote con los visitantes, y atendió a un grupo de profesores del movimiento DULY, encabezados por Jesús González Cupul, quien lo interceptó en el Anillo Periférico para “acusar al gobierno por la represión del día 19 de enero, que la secretaria Loreto no resuelve sus problemas magisteriales”, pero de nueva cuenta el Presidente los oyó y los turnó de nuevo con el titular de la SEP, como ha ocurrido en otras ocasiones, sin que resuelva sus demandas.

También a las puertas de la termoeléctrica Mérida II había reclamaciones: un grupo de padres y madres de familia esperaron al presidente en la puerta principal para pedir que mande medicinas para los pacientes enfermos de cáncer y de otras enfermedades delicadas, pero López Obrador entró por otra puerta y no vio la protesta contra su Secretaría de Salud y el Hospital O’Horán. Alegaron que desde enero les prometen que llegarán los medicamentos, pero hasta hoy no los reciben.

Lo que quisieron escuchar los líderes empresariales que lo acompañaron, como el presidente nacional de la Concanaco, José Manuel López Campos; y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelí; sobre una reducción de las tarifas eléctricas, una de sus promesas de campaña del presidente, no ocurrió.

“Las dos centrales eléctricas las vamos a terminar antes que concluya mi gobierno, ese es mi compromiso”, afirmó. “Con eso alejamos el riesgo de apagones, vamos a mantener precios justos y razonables en las tarifas, que no haya tarifas elevadas. No quiero decir lo que no puedo cumplir, soy consecuente en lo que digo, por eso procuro autolimitarme, no soy como los políticos de antes que ofrecían puentes y hasta el río”.

“Lo mínimo que haré, no va a aumentar la tarifa eléctrica en mi sexenio”, señaló. “Una vez que estén las plantas y el gas, como vamos a ahorrar, vamos a analizar bajar el precio de la tarifa en la península de Yucatán”.

Hizo un recuento del rescate y fortalecimiento del sector energético en su gobierno, elogió de nuevo a Bartlett Díaz por la buena negociación que hizo con los contratos y reiteró que seguirá apoyando el desarrollo del sur sureste porque estaba en el abandono y de toda la región solo crecía Cancún y la Riviera Maya, ni siquiera en todo Quintana Roo.

“Aquí en Yucatán están creciendo por la creatividad y el esfuerzo de los trabajadores y los empresarios porque desarrollaron su industria avícola y porcina. Antes compraban cerdos a Michoacán y hoy vende cerdos a todo el sureste”.

Gestión

Como acostumbra en sus visitas, López Obrador elogió al gobernador Mauricio Vila y reconoció que de sus primeras reuniones con él, le planteó la problemática del desabasto de gas natural y las altas tarifas eléctricas y por ello ahora crean toda esta infraestructura en el sector energético para cambiar la situación.

“Lo que contó el gobernador es cierto, desde que nos encontramos nos hizo el planteamiento”, dijo. “Es la hora del sureste, por eso vamos a impulsar el desarrollo de Yucatán con el gas natural y proyectos que se están impulsando como el tren maya que tendrá una inversión de 120 a 150 mil millones de pesos, nunca en la historia del país de habían invertido tanto en un proyecto. Mi sueño que quiero hacer realidad es que la gente trabaje donde está su cultura y comunidad, que quien se quiera ir a Estados Unidos que lo haga por gusto, no por necesidad”.

“Banderazo”

Previo al discurso presidencial hablaron Lizama Garma, López Campos y Salazar Lomelí y en un intermedio el presidente dio el “banderazo” de inicio de los trabajos para la construcción de la Planta Generadora de Electricidad Mérida IV y el inicio del gasoducto Valladolid-Cancún.—Joaquín Orlando Chan Caamal

En el evento estuvieron los secretarios de Turismo, Miguel Torruco Marqués; de Economía, Graciela Márquez Colin; de Energía, Rocío Nahle; la directora de Cenagas, Elvira Daniel Kabbaz Zaga; el CEO de la empresa francesa Engie, Fernando Tovar Olvera; el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha; y el director general de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, entre otros.

Viaje presidencial

El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en el cenote San Ignacio de Chocholá, en escala en su recorrido a Mérida.

Duración

Durante su estancia en ese lugar, de más de una hora, el mandatario y más de 20 acompañantes comieron platillos típicos y bebidas de la región.

Dueño

Las instalaciones son propiedad de Carlos Aldana Herrera. Su sobrino Carlos Herrera Aldana atendió personalmente a López Obrador y lo invitó a recorrer el cenote al término de la comida. La visita del Presidente fue una sorpresa para el personal de San Ignacio, pues la reservación para el almuerzo fue realizada a nombre de otra persona que un día antes estuvo en las instalaciones.

Platillos

El protocolo de seguridad fue mínimo. Los visitantes llegaron en camionetas y se dirigieron de inmediato al restaurante Xtabentún. López Obrador comió relleno negro. Antes probó salbutes, panuchos y codzitos.

Retiro

La comitiva llegó cerca de las 13 horas y se retiró poco antes de las 15 horas para dirigirse a Mérida, donde el jefe del Ejecutivo federal participaría en un acto oficial con el gobernador Mauricio Vila Dosal.

