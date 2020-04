El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó a Yucatán como un ejemplo de que en un Estado sin corrupción también disminuye la violencia.



Al hablar de las razones de que en algunos estados se mantengan altos los índices de violencia y en otros no, AMLO afirmó que no es suficiente tener crecimiento económico sostenido para que haya bienestar.



Subrayó que también influyen el grado de corrupción, complicidades y componendas entre autoridades y delincuencia.



A una pregunta en su conferencia matutina, respondió que sí existe coordinación entre la Federación y los estados.

Sin embargo, añadió, hay gobiernos estatales que se aplican más, donde hay crecimiento, bienestar y no hay corrupción.



"Otros donde no hay crecimiento, no hay bienestar, pero no están mal en violencia porque no hay corrupción".