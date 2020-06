"AMLO, vete ya", exigen numerosos manifestantes

Al finalizar, después del mediodía de hoy sábado, en la segunda "Caravana Claxonazo" más de mil personas a bordo de diversos vehículos participaron en la manifestación, de acuerdo con dirigentes del Frente Nacional AntiAMLO (Frena).

Ricardo Mendoza Elizondo, líder de los organizadores, declaró después de la llegada de los inconformes al Monumento a la Patria, que durante el trayecto del edificio del Congreso del Estado al Paseo de Montejo se unieron más personas a bordo de sus automotores con carteles y leyendas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los inconformes piden que renuncie el Presidente debido a lo errático de su administración y a que no ha sabido conducir el país en momentos que vive una crisis sanitaria y económica grave.

Reflejen la verdad

Los promotores de la protesta también desplegaron en el Monumento a la Patria la misma manta que mostraron en el recinto del poder legislativo, en Periférico Poniente, en la que se lee: "Andrés López, en Yucatán no te queremos. #AMLOveteya", y pidieron a los representantes que reflejen la verdad.

"No sean prensa amarillista, que no digan que sólo participaron unos cuantos, que digan la verdad", destacó Mendoza Elizondo en su mensaje en el Monumento a la Patria.

Una voz se hace escuchar

Durante el desfile de los automóviles, camionetas y motocicletas, un joven de nombre Samuel, que declinó dar a conocer sus apellidos, con la bandera nacional sobre la espalda, también mostró un cartel: "¡La riqueza la crea la clase trabajadora! ¡No la privilegiada!

En la glorieta del Monumento a la Patria, entrevistado por reporteros de diversos medios de comunicación, dijo que no está en contra de la protesta de Frena, ni a favor de AMLO, pero sí en contra de algunos empresarios que participan en la "Caravana Claxonazo" que no son congruentes, ya que no son solidarios con sus empleados durante la emergencia por la pandemia del coronavirus.

Cambio de trayectoria

En esta ocasión, los vehículos, para evitar congestionamientos en ese sector de Paseo de Montejo, no dieron vueltas al Monumento a la Patria, continuaron al Norte, rumbo a la glorieta de Gonzalo Guerrero, en Prolongación de Paseo de Montejo, donde terminaría la manifestación.

En el sitio sólo permanecieron los dirigentes de la caravana y algunos conductores con sus vehículos.- Valerio Caamal Balam y Carlos Cámara