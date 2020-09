AMLO y su mundo feliz

Empresarios no ven el mismo país que el presidente

Definitivamente, los empresarios yucatecos no ven ni perciben la alegre realidad que Andrés Manuel López Obrador pregona de forma recurrente con afirmaciones sin documentar cuyos fines, según las evidencias, parecen estar más cercanos a la ilusión y la propaganda que a mostrar la verdad.

Fernando Ponce Díaz, presidente de la Coparmex, enfatiza que no pueden compartir la visión de ‘un mundo feliz’ que no sólo carece de sustento, sino que es refutada por la caída abismal de la economía.

En estos momentos, continúa, el estado de ánimo del empresariado local, severamente castigado por los problemas derivados de la crisis sanitaria, es de una inevitable preocupación ante la incertidumbre de no saber a ciencia cierta lo que va a suceder en los próximos meses, tanto en materia económica como sanitaria.

“Nadie puede estar tranquilo con lo que está ocurriendo en el país”, considera. “Sin embargo, eso no nos ha detenido, no ha frenado nuestro ímpetu, las ganas, la voluntad y el compromiso de mantener a flote las empresas, conservar los empleos y, en muchos casos, seguir invirtiendo”.

El líder patronal insiste en que, sin ánimo de ser aguafiestas, no aprueban el diagnóstico optimista de la situación del país que López Obrador, sin aportar pruebas que respalden sus dichos, repite un día tras otro.

“No lo compartimos, para nada. Aunque entendemos que quizá lo que pretenda es enviar un mensaje de aliento, en momentos tan delicados como estos, crear falsas expectativas no es lo mejor”.

Hay que hablar con la verdad, insiste. Todos los indicadores económicos señalan que el país está en graves problemas y que la recuperación será lenta, que durará varios años.

Contracción

El líder patronal recuerda que hace unos días la OCDE redujo aún más las expectativas de crecimiento de México para este año. Según el organismo internacional, que agrupa a 37 de las principales economías del planeta, la contracción del PIB mexicano será del —10.2%, pronóstico que se alinea con el resto del mercado.

Sin embargo, el gobierno insiste en que la caída será a lo sumo de un —8% y además estima que en 2021 habrá un crecimiento, atribuible al “efecto rebote”, del 4.6%, muy por encima de lo que, de manera más realista, estima el consenso del mercado, que se ubica en un 3.2%.

La realidad es que por esta crisis más de 12 millones de mexicanos entraron al rango de pobreza.

“No. No estamos bien”, insiste. “En Coparmex, que siempre ha velado por el bienestar de la población, nos llama la atención la situación tan crítica que estamos viviendo todos”.

Otra señal de alarma es que el Presupuesto de Egresos 2021 no contempla recursos para la reactivación económica del país, apunta el líder del sector privado.

Más todavía, no incluye ningún monto adicional en materia de salud pública, específicamente para atender la pandemia y sus posibles rebotes, ni para un plan emergente de vacunación.

Omisiones peligrosas

“No coincidimos con lo que está haciendo el gobierno federal. Y nos parece irresponsable repetir que ‘vamos bien’, que ‘ya vamos saliendo de la crisis’. No se hace nada para incentivar la inversión, que es fundamental para reanimar la economía, ni para impulsar la creación de empleos, lo que nos parece sumamente grave”.

Ponce Díaz recuerda que de acuerdo con el último Censo Económico del Inegi, en Yucatán operan 142,967 empresas, de las cuales 95% son micro, 4.7% medianas y pequeñas y menos del 0.3% son grandes. “Puede ser que en el plano nacional el porcentaje de empresas grandes sea un poco mayor, pero en definitiva estamos hablando de que la gran mayoría de los negocios que sustentan la economía del país son micros, muy pequeños”.

Este dato, dice el presidente de la Coparmex, demuestra que mienten quienes dicen que los “empresarios son todos millonarios y quieren ayuda para seguirse enriqueciendo”.

Mentiras con dolo

“Al contrario, es muy difícil ser un microempresario en estos días, así que no se vale que el presidente haga este tipo de comentarios. No sólo no nos quiere ayudar, como sí lo están haciendo muchísimos otros gobiernos, sino que pone a la gente en nuestra contra”.

Acerca de los datos que de vez en cuando presenta el presidente, Ponce Díaz hace notar que son distintos incluso a los de las fuentes oficiales y que son usados de una manera falaz, sesgada según sus intereses.

Como ejemplo pone que en los últimos días el mandatario presumió que en agosto se crearon 92,390 empleos, con lo que se registró el primer aumento mensual de este indicador desde febrero pasado. “Es un dato positivo, desde luego, pero se olvidó decir que de marzo a junio se destruyeron 1.117,587 trabajos formales”.

O sea, la cifra de empleos creados representa apenas el 8% de los que se perdieron en los meses previos. Esto refleja la difícil situación en que está todavía el mercado laboral. Y este problema, lo hemos dicho muchas veces, necesita el involucramiento del gobierno federal para mover la economía y recuperar ese millón de empleos perdidos.

“Y no sólo no lo está haciendo, sino que ni siquiera quiere escuchar propuestas, como las que Coparmex le ha presentado con gran insistencia”.

Los mexicanos necesitamos que los datos sean reales y, sobre todo, transparentes, prosigue. En el presupuesto de egresos hay grandes cantidades de dinero para programas en beneficio de la población, “pero no sabemos a quiénes se están dirigiendo, cómo se están ejecutando esos recursos, todo es muy opaco y el gobierno se niega a dar esa información”.

Esto es grave, porque lleva a pensar que esos recursos están siendo usados para crear una clientela política en vez de programas sociales realmente efectivos.

“Para sacar adelante al país hay que crear empleos formales y usar con responsabilidad y transparencia los recursos públicos. No nos llevarán a nada bueno las dádivas y las mentiras”, concluye el líder de los empresarios yucatecos.—Megamedia

Empresas Yucatán

La mayoría de los hombres de negocios yucatecos son micro y pequeños empresarios.

Censo

De acuerdo con el Censo Económico 2019 del Inegi, en Yucatán existen 142,976 establecimientos.

Micros y pequeños

El 9.4 de cada 10 empresas son micros, 4.7% son medianas y pequeñas. Menos del 0.3% son grandes.

Empleos

Al III trimestre de 2019, la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 1.109,747 personas, cifra que representa el 49.8 % de la población total del Estado. El 98% de esta población está ocupada.

Fuentes de empleo

El 63.2% de los empleos se concentra en el sector terciario, destacando la rama de comercio.