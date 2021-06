Amparo por designación

Activistas hablan de la nueva titular de la Semujeres

Mujeres activistas de Yucatán acudieron al Poder Judicial de la Federación para promover un amparo directo contra la designación de la titular de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres).

Nancy Walker Olvera leyó un comunicado en el que se señala, por parte de otras activistas y académicas, el rechazo categórico del nombramiento de María Cristina Castillo Espinosa como la titular de Semujeres.

Ella explicó que no se trata de un linchamiento en contra de una persona, sino que se necesita de una persona cualificada para sacar adelante las políticas públicas que promuevan la perspectiva de género y la defensa de los derechos humanos.

Su argumento se sostuvo en el Acuerdo 74 del gobierno del Estado, en el que se señala que la persona encargada debe contar con conocimientos en materia de derechos humanos de las mujeres, políticas públicas de género e intervención de la violencia contra las mujeres, u otras relacionadas con la igualdad de género.

“No se trata de alguien que se vaya a capacitar en estos tres años (que restan de la administración), se trata de alguien ya con una visión o una sensibilidad que permita o continúe con estas políticas públicas”, dijo.

Adelaida Salas Salazar, encargada de promover el amparo ante el Juzgado de Distrito, en calidad de representante del Observatorio Ciudadano Nacional de Violencia A. C., explicó que el gobernador está yendo en contra de la propia ley de la Secretaría de las Mujeres, en la que se señala que nadie que no cuente con el perfil puede ocupar el cargo de titular de la misma.

“La licenciada ‘Maricris’, sí es cierto, ha estado en administración pública, pero no tiene absolutamente el perfil para estar en la Secretaría de las Mujeres. Más que contra la ley, el gobernador está yendo en contra de las niñas y mujeres de Yucatán que están siendo violadas y abusadas, vean la estadística de violencia de género”.

Las activistas también hablaron de la incapacidad del gobierno del Estado para aplicar políticas públicas de género establecidas en la Ley de Acceso a una Vida libre de Violencia.

“No es poner a alguien al frente y abandonarla, no es responsabilidad exclusiva de la Semujeres, es vincular a todas las instancias que tienen que ver con las mujeres”, dijo en su turno Gina Villagómez Valdés. “Eso es lo que no ha hecho el gobernador, él no se ha puesto al frente, no ha entendido lo que significa política pública con perspectiva de género”.

“Si estuviéramos jugando un partido de béisbol, como dijo el gobernador, lo estaríamos perdiendo y él pone a un amateur, o sea, no hay manera de ganarlo”, sentenció Nancy Walker.— Gabriel Chan U.

Dependencia

Las activistas se plantaron por unos minutos frente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación y exhortaron al gobernador que reconsidere el nombramiento de la titular de la Semujeres, pues consideraron que esto significa un retroceso inadmisible en la lucha por el avance de las mujeres y el cumplimiento de la ley.