Ana Rosa Payán habla de competir rumbo al 2024

Luego de más de 30 años en la política y de romper con el PAN en 2007, la dos veces alcaldesa de Mérida y también dos veces candidata a gobernadora Ana Rosa Payán Cervera dijo, respecto a la posibilidad de volver a competir en 2024, que “nunca digas nunca”.

En la tercera y última entrega de la entrevista que concedió a Grupo Megamedia, como parte de la serie de conversaciones realizadas por esta casa editorial con algunas de las mujeres más destacadas de la política local, Ana Rosa Payán afirmó también que la época de la lucha romántica del PAN, donde se “luchaba en contra del mal”, ya terminó.

Asimismo, mostró su preocupación por el actual exceso de pragmatismo en las filas de Acción Nacional —del que ella se considera integrante “sin credencial”— y recordó algunos detalles de su renuncia a ese partido en 2007, a raíz de unas elecciones internas.

Luego de eso ofreció perdón y solicitó su reingreso, pero le respondieron que no, “que no era simpática allá, fue lo único que me dijeron”, afirmó la exalcaldesa, en la entrevista que puede verse completa en nuestro sitio yucatán.com.mx.

Un extracto de la última parte de esa conversación es el siguiente:

Grupo Megamedia (GM): ¿Volverá a ser candidata en 2024?

Ana Rosa Payán Cervera (ARPC): ¡Jesucristo, ya peino canas, mira!, aunque eso no es obstáculo, claro.

GM: Layda Sansores ha sido electa gobernadora de Campeche a los 75 años...

ARPC: ¡No me compares, por favor!

GM: ¿Descarta totalmente la posibilidad de volver a competir por un puesto de elección?

ARPC: Voy a decir algo que siempre digo: nunca digas nunca, no me quiero morder la lengua y estar chorreando sangre después.

GM: Pero en 2015, luego de perder las elecciones para la alcaldía de Mérida como candidata de Movimiento Ciudadano, ante el panista Mauricio Vila Dosal, usted dijo que se retiraría de la política...

ARPC: Sí, pero luego, en 2018, Mauricio Vila me invitó a ser candidata al Senado en la segunda fórmula (aunque perdió). Por eso digo, nunca digas nunca.

GM: ¿No le parece un exceso de pragmatismo del PAN incorporar a sus filas a conocidos operadores priistas como Liborio Vidal?

ARPC: Exacto, esa es una de las cosas que me cuestiono mucho, porque yo me quedé con esa idea romántica —que ya terminó— de la necesidad de luchar en contra del mal, de sacar la espada y los molinos de viento y todo lo que nos motivó desde finales de los 80 hasta principios del 2000, con Vicente Fox.

Pero, en efecto, el PAN de hoy se ha vuelto muy pragmático. ¿Quién da votos?, ¿a quién jalo? Desde la época de Patricio Patrón empezó este pragmatismo, cada vez más acentuado en Yucatán y no se diga en el resto de la república.

Este pragmatismo, además, es una conducta fría. Tienes que sentarte en una mesa y decir: a ver, ¿con qué mentecato voy a negociar para tener más votos?

Fuera de partido

GM: ¿Por qué renunció al PAN en 2007?

ARPC: No fue una decisión tomada de un día para otro. Fue un proceso, pero la gota que derramó el vaso se dio en los comicios internos para elegir candidato a la gubernatura en ese año, que favorecieron a Xavier Abreu Sierra. Yo documenté muchas irregularidades en ese proceso, cometidas para beneficio de él: ofrecimiento de placas de taxis, de plazas de maestro, entrega de despensas...

La verdad, me llené de indignación. Tomar la decisión de renunciar al partido me llevó noches enteras sin dormir, pero finalmente la tomé porque, dije, ya no puedo seguir aquí. Para mí fue un acto de congruencia muy doloroso.

GM: Uno de los principales protagonistas de ese episodio fue precisamente Abreu Sierra. ¿Coincide con la opinión de algunos de que él es el padrino político de Mauricio Vila?

ARPC: Desde hace muchos años se dice que es su padrino, incluso se habla de negocios que tenían, que fue su alumno en la escuela, etcétera. Eso se dice, pero tampoco tengo su acta de bautismo aunque, en efecto, se habla de que ha estado muy cerca de él.

GM: En 2011 usted pidió perdón al PAN por los incidentes de 2007 y solicitó su reafiliación al partido. ¿Le contestaron?

ARPC: Me dijeron que no, porque no les caía bien, fue la única explicación que me dieron: no eres simpática acá.

GM: Patricio Patrón y en su momento Benito Rosel, antes de morir, la señalaron como un factor apoyado por el PRI que actuaba para afectar a Acción Nacional. ¿Qué opina?

ARPC: Absolutamente no, jamás he estado a favor del PRI ni lo estaré, creo, para no pecar de demasiado presuntuosa. Toda mi vida he sido antipriista, no contra las personas, sino contra el sistema, porque hay personas honorables en el PRI.

GM: ¿Cómo explica que haya aceptado ser consejera del Instituto de Transparencia, a propuesta precisamente de la gobernadora priista Ivonne Ortega?

ARPC: Yo siempre he estado a favor de la transparencia, desde que fui alcaldesa y cuando se dio esta situación, de entrar al Inaip, desde luego que acepté, porque era la oportunidad de estar en un lugar inmejorable para checar las cuentas de todo el estado, de los municipios, de los organismos autónomos...

GM: ¿Cuál es su opinión del gobierno de Ivonne Ortega?

ARPC: Pésimo, creo que fue un mal gobierno y que ella perdió la oportunidad, nos falló. Ivonne pudo haber hecho mucho más, es una persona joven, dinámica, con muchas cualidades; sin embargo, como administradora, nos quedó a deber muchísimo.— HERNÁN CASARES C.