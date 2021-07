Ana Rosa Payán rechaza posibles alianzas con el PRI

Ni en mis peores sueños imaginé la posibilidad de una alianza del PAN con el PRI, al grado de que cuando me enteré de la incorporación del expriista Liborio Vidal Aguilar a Acción Nacional, “me dio algo así como un infarto”, declaró la exalcaldesa meridana Ana Rosa Payán Cervera.

Al participar en la tercera ronda de entrevistas con mujeres que se destacan en la política local, organizado por Grupo Megamedia, Ana Rosa Payán señaló que el abultado triunfo del PAN en los comicios de junio fue algo inesperado y advirtió que eso puede engolosinar al partido. Explicó también que el triunfo del PAN se debe, entre otros factores, a su capacidad para atraer el voto de muchos yucatecos temerosos del avance de Morena en el país.

Ana Rosa Payán fue una militante emblemática de Acción Nacional hasta 2007, cuando por diferencias con los resultados de la elección interna para seleccionar al candidato de ese partido a la gubernatura, que no le favorecieron, abandonó las filas del PAN. Más adelante pidió perdón y solicitó su reingreso, pero los dirigentes panistas nunca le respondieron.

No obstante, en 2018, por invitación de algunos dirigentes de Acción Nacional participó como candidata externa o adherente de ese partido al Senado, como segunda fórmula, aunque no recibió los votos suficientes.

La también exsenadora y exdiputada concedió ayer una entrevista a los periodistas Hernán Casares Cámara y Regina Montañez Raz, que se transmitió en vivo en la página de Facebook del Diario, donde puede consultarse.

A continuación, ofrecemos un extracto se esa conversación.

Grupo Megamedia (GM): ¿Cómo lee los resultados electorales de los últimos comicios, cuál fue el mensaje de los votantes?

Ana Rosa Payán Cervera (ARPC): Fue una mezcla de decisiones importantes de cada ciudadano, que no votó a ciegas, y esto se ve en los resultados, donde en algunos lugares el PRI obtuvo el triunfo, en otros Morena y en muchos más el PAN. El avance de Morena en Yucatán es significativo, si consideramos que en las elecciones de 2018, a pesar de la participación de Andrés Manuel como candidato, los triunfos no fueron tan amplios. El PRI, por su parte, tuvo una debacle pavorosa y el PAN un repunte que nadie se esperaba, fue una gran sorpresa. Ganó 14 de las 15 diputaciones locales, algo que solo se daba en las épocas gloriosas del PRI.

GM: ¿A qué atribuye el contundente triunfo del PAN? ¿Qué pasó ahora que no pasó antes?

ARPC: Creo que mucha gente votó por miedo a que ganara Morena y pongo mi caso personal: si Morena ganaba la alcaldía de Mérida, yo me cortaba las venas y seguro lo hacía si ganaba mi distrito. Lo que pasa es que tengo la clara convicción de que Morena no debe de avanzar más en México, debe de haber un contrapeso. Y a propósito de esto, en Yucatán, en estos momentos, el PAN tiene la gubernatura, la mayoría en el Congreso y la alcaldía de Mérida, lo que puede ocasionar un “engolosinamiento”, que resulte riesgoso. Por eso pienso que hoy la mayor responsabilidad política en Yucatán está en el Congreso del Estado. De esos catorce diputados de Acción Nacional depende que seamos un estado gobernado democráticamente. Seguir únicamente las órdenes del gobernador, sería terrible...

GM: ¿Qué piensa de la alianza informal del PAN con algunos exmiembros muy conocidos del PRI en Yucatán, específicamente con personas como Liborio Vidal?

ARPC: Cuando me enteré, me dio algo así como un infarto, porque una cosa son las alianzas nacionales y otra cuando éstas se consideran para Yucatán. Al conocer esa noticia me pregunté: ¡¿cómo vamos a empatar todos los pleitos que hemos tenido históricamente los ciudadanos y los panistas en especial, con el PRI?! ¡Cuántas cosas pasamos y luchamos! Me acuerdo de la marcha de los huesos, de la marcha de las velas, bueno, ya casi llegamos a marchar con piedras en la cabeza. Todo hicimos en contra del PRI para que ahora me vengan a decir que Liborio es un aliado. Pero, pues, los resultados son más que obvios. Gracias a esa alianza, el PAN ganó el Distrito Federal I, el de Valladolid, donde jamás lo había ganado nadie que no fuera el PRI. Se ganó el federal, el local y la alcaldía de esa ciudad, lo que también nunca se había visto. En el PAN algunas veces soñamos con ganar la alcaldía de Valladolid, en 1990, cuando el candidato fue el Dr. Justo Herrera. Estuvimos así de que nos reconocieran el triunfo, pero al final fuimos encarcelados y golpeados y toda esa historia de la que hoy, creo, las nuevas generaciones no tienen mucha idea. Afortunadamente, aún estamos los adultos para recordarles que tuvimos batallas heroicas, campales, muertos, golpeados, partidas de cabeza, de todo hubo en esa época, que ahora ya no se vive, afortunadamente.

GM: Aunque ya lo dijo, nos gustaría precisar: ¿algún día imaginó esta alianza del PAN con el PRI, formal o informalmente? ¿Imaginó oír a Vicente Fox en la plaza de Campeche pedir a los panistas el voto para los priistas de ese estado?

ARPC. De verdad, ni en mis peores sueños pude imaginar que una cosa así ocurriría, pero estamos hablando de los ochentas, de los noventas y principios del 2000. Conforme pasa el tiempo, para bien o para mal —yo esperaría que para bien—, ha ido cambiando la mentalidad de mucha gente. Cuando me dijeron que habría alianza con el PRI, dije: está bien, mientras no sea en Yucatán, porque de ese modo las cosas te duelen menos, no sientes la daga en el corazón. Hasta ahora no veo la posibilidad de una alianza formal aquí, aunque tal vez, como en el caso de Liborio Vidal, haya otros desprendimientos que se vengan para acá.

Hay que entender que el PRI todavía respira. Ganó varios municipios, si bien en el Congreso quedó totalmente desaparecido. Ya lo vimos en 2000: lo matamos y le cantamos las golondrinas, pero allí sigue. Creo que Peña Nieto contribuyó enormemente a la actual crisis del PRI, de manera que habría que ponerle un altar para agradecerle la pulverización de su partido. Lástima que esa pulverización, esa fuga, se esté dando hacia Morena, porque allí, si levantas una hojita, ves a un priista escondido, pero si levantas una hoja más grande, te encuentras a todos los demás. Continuará.— HERNÁN CASARES CÁMARA.