Analistas locales no ven riesgos por una renuncia

“Siempre ha ocurrido”

La renuncia de Carlos Urzúa Macías a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no representa un riesgo de inestabilidad macroeconómica y solo generará incertidumbre en el corto plazo, coinciden dos destacados economistas yucatecos.

El nombramiento de Arturo Herrera Gutiérrez, como nuevo titular de la SHCP, propiciará tranquilidad en los mercados financieros porque ambos son de la misma línea, añaden.

Los dos entrevistados consideran también que este movimiento en el gabinete del presidente López Obrador no impactará en la cotización del peso respecto al dólar, ni en nivel de transacciones en la Bolsa Mexicana de Valores.

“No veo en estos momentos riesgos de inestabilidad en lo macroeconómico, porque el modelo de desarrollo sigue siendo el mismo: traer más inversiones, continuar con la austeridad y ampliar el gasto público”, señala Raúl Vela Sosa, doctor en Comercio Internacional y exdirector de la Facultad de Economía de la Uady.

Otros casos

“Este tipo de renuncias siempre ha ocurrido”, recuerda el entrevistado. Pasó también en el sexenio de Miguel de la Madrid cuando se enfrentó Carlos Salinas, que representaba a la corriente privatizadora y Jesús Silva Hérzog, quien defendía una posición más nacionalista.

“Los presidentes siempre buscan tener diferentes visiones en su gabinete para poder equilibrar las decisiones económicas”, dice.

Según Vela Sosa, el arribo de Herrera Gutiérrez a la SHCP “da certidumbre por su perfil”.

Es una garantía, añade, porque tiene una carrera con enfoque académico, con especializaciones en economía y experiencia en el Banco Mundial, “lo que va a tranquilizar al mercado”, además de que en el gobierno de López Obrador en Ciudad de México fue secretario de Finanzas en los últimos dos años.

Herrera Gutiérrez seguirá la misma línea económica trazada hasta ahora, afirma Gabriel Alejandro Rodríguez Cedillo, coordinador de la Licenciatura en Comercio Internacional en la Facultad de Economía y especialista en Finanzas Públicas

“Creo simplemente que se trata de un cambio de nombres. El nuevo funcionario seguirá la dinámica macroeconómica fijada desde el principio de este gobierno y marcada por el presidente en donde lo más importante es mantener la estabilidad y vigilar que el superávit primario no se mueva del uno por ciento”.

Añade que Herrera Gutiérrez tiene el perfil que le gusta a los mercados de dinero.

Moneda

Respecto a la movilidad cambiaria que se vivió ayer, Vela Sosa indica que “es natural que el dólar se mueva un poco, porque los inversionistas son muy móviles, en cualquier momento pueden frenar sus inversiones de corto plazo, pero eso no representa un gran problema, porque tenemos una buena reserva que nos ayuda”.

Rodríguez Cedillo, por su parte, opina que “el dólar siempre se va a mover por cualquier cosita, pero cuando se estabilice la situación, en unos quince días, todo volverá a su nivel normal”.

El cambio en el gabinete tampoco ha ocasionado una caída fuerte en la bolsa, añade el economista.

La causa de la renuncia de Urzúa Macías, “un hombre muy moderado en Hacienda, que traía tranquilidad a ciertos sectores de inversionistas”, es, según Vela Sosa, porque no pudo sostener su proyecto y llegó al límite cuando se enfrentó con algunas posturas más influyentes “que se mueven en un gobierno que está tratando de hacer cambios muy acelerados, de los que no estamos acostumbrados, como el uso del recurso público para activar sectores de la economía, en este caso vía subsidios, mientras llega más inversión extranjera”.

De acuerdo con Vela Sosa, el gobierno está apostando a mantener un mercado de consumo en sectores donde antes no había, “aunque yo pienso que debe haber un plazo para hacerlo”, dice. En un año esta política social de dar recursos al subsidio, deberá ir aparejada con un crecimiento del sector productivo, “pues no vamos a estar sosteniendo la economía a base de subsidio. Aquí es donde, creo, Carlos Urzúa no dio más”.— HERNÁN CASARES CÁMARA