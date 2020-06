Analizan cambio en ley educativa: grupos de clases serían de 30 alumnos

Los grupos de clases serían de solo 30 alumnos

La iniciativa presentada por el gobernador al Congreso abrogaría la actual Ley de Educación para tener una nueva, más del 50 o 60% de su contenido es nuevo, afirmó el diputado Luis María Aguilar Castillo, presidente de la Comisión de Educación del Congreso.

“Es un reto grande a cumplir con todas las expectativas que se plantean”, indicó el legislador.

“Se busca primero que si se quiere una educación de excelencia debemos de tener n una preparación continua, una profesionalización de los maestros y maestras, y garantizar que los niños se preparen o se formen de una manera crítica, analítica, apegados a la justicia, a evitar la corrupción”, señaló.

El jueves el gobernador envió al Congreso una iniciativa en la que prácticamente propone una nueva Ley de Educación para el Estado a fin de garantizar la profesionalización y capacitación continua de los maestros y que el estudiante tenga una instrucción inclusiva, humanista, multicultural e integral.

Aguilar Castillo anticipó que se planteará abrir un micrositio en la página del Congreso, donde podrán opinar los que quieran.

Se pensaba al principio organizar foros presenciales, pero esto ya no es posible por la contingencia.

“Lo mejor será con un micrositio para que opinen las escuelas particulares, sindicatos y organizaciones civiles, entre otros”.

El diputado de Nueva Alianza al principio expresó su beneplácito por ser una iniciativa que desde hace tiempo estaban esperando.

Recordó que el año pasado durante el foro regional sobre las reformas educativas les entregaron el nuevo marco legal nacional en educación, y esta iniciativa busca concretar los cambios en el Estado para apegarse a esa norma federal.

El diputado pedirá que le turnen la iniciativa a su comisión para empezar a trabajarla. No la conoce aún, pero por lo poco de lo que se ha informado le queda claro que se precisa por ejemplo lo referente al mantenimiento de las escuelas y los recursos que se deben de asignar de acuerdo a los presupuestos para que haya espacios dignos. “De igual forma se rescatan muchas cosas que ya están establecidas en la ley de educación de los Estados, como lo de los trabajadores sociales, la educación emocional y del medio ambiente, y también reducir a solo 30 alumnos los grupos de clases, que se había considerado aquí y quiero ver en los transitorios cómo quedó”, dijo.

De acuerdo con la ley ya había un plazo para que los grupos de estudiantes que hoy son en promedio de 40 alumnos y a veces hasta más, se reduzcan cuando mucho a 30 para 2022.

“Habrá que ver si en esta nueva iniciativa hay alguna modificación”, aseveró el legislador.— David Domínguez Massa

Sobre este caso de la reducción de grupos a sólo 30 alumnos, el legislador comentó que la mayoría son de 40 estudiantes. Al reducirlos a 30 “quedarán 10 al aire”, y hay que considerar que el gobierno hace un promedio de 100 aulas al año y para cubrir las que faltarán para dar cabida a los 10 educandos de cada grupo que restarán será necesario que construyan unas mil aulas al año.

“Pero también hay que ser muy firmes en lo que se va organizando, porque queremos hacerlo en poco tiempo pero no tienes los recursos, maestros y demás. Hay que reconocer que no hay los recursos para hacerlo de manera contundente, y además con esto de la pandemia, es muy probable que reducir los grupos a 30 no será suficiente, quizás deberán ser de menos”, citó.

El diputado añadió que también se garantiza en esta iniciativa la participación de los sindicatos como representantes legales de los trabajadores en los procesos de asignación de plazas, tanto de los docentes como del personal restante.

En cuanto a la capacitación que se plantea ahora para los maestros, el diputado y exdirigente magisterial explicó que la diferencia está en que antes era como algo persecutorio, no le gustaba a los maestros porque era como una condición para conservar el trabajo y se podía usar para ir contra la permanencia laboral. Ahora será una capacitación permanente a los mentores, sin que se les condicione para mantener sus plazas.

“En la ley federal anterior en la reformas se hablaba mucho de lo que era la permanencia, el refrendo, la capacitación, pero aquí lo que se busca es una capacitación que el Estado esté comprometido a darla a los maestros; muchos su capacitación la pagan y me parece injusto. Ya no será así, con esta iniciativa el Estado se hará cargo de su capacitación”, dijo.

El legislador añadió que en la iniciativa se considera de igual forma la educación inclusiva, la lengua maya, el lenguaje de señas y el inglés, pues se habla de la educación bilingüe.

“Hay que revisar cuáles fueron los puntos que establecieron al respecto, pero les puedo decir que viene muy apegada a la ley general de educación”, dijo.