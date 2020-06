Analizan el valor de la prensa libre (I): "Prensa libre, clave"

No se concibe una sociedad democrática sin un periodismo independiente, subrayan en foro por los 95 años de Diario de Yucatán.— La crítica frente al papel del gobierno

La prensa independiente desempeña un papel fundamental en cualquier etapa y circunstancia, pero cobra mayor relevancia en tiempos de crisis, coinciden tres analistas, protagonistas de primera línea en la vida política, social y económica del país.

El periodismo independiente, subrayan, sirve para dar a conocer la realidad que otros, principalmente desde el poder, quieren ocultar para orientarla a sus intereses. No se concibe una sociedad democrática sin una prensa independiente.

El papel del periodismo libre y su influencia en la sociedad es tema del foro virtual “El valor de la prensa independiente y la importancia de la recuperación económica del país”, al que convocó Grupo Megamedia con motivo del aniversario 95 de Diario de Yucatán, buque insignia de la corporación.

Invitados por esta casa editorial, participaron Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), y los periodistas Sergio Aguayo Quezada, académico y editorialista de varios periódicos —entre ellos el Diario—, y Javier Garza Ramos, colaborador de El País y exdirector editorial de El Siglo de Torreón.

Desde sus respectivas trincheras, cada uno de los invitados se ha distinguido por su actitud crítica frente al poder político.

Durante el foro virtual les planteamos tres preguntas:

1) ¿Qué importancia tiene hoy la prensa independiente, en estos tiempos de crisis?

2) ¿Cuáles son los enemigos de la prensa libre?

3) ¿Qué se necesita para sacar al país de la parálisis impuesta por la emergencia sanitaria?

En yucatan.com.mx ofrecemos una síntesis audiovisual de sus exposiciones.

A continuación, las respuestas que formularon a la primera pregunta:

Gustavo de Hoyos

La prensa independiente tiene un gran valor en todos momentos. Especialmente en momentos de crisis, como la que hoy nos aqueja, es fundamental.

Y lo digo con total convicción, porque justamente en momentos de crisis es cuando las sociedades requieren de información fidedigna, información confiable que les permita tener una apreciación correcta de la realidad y, a partir de ella, tomar mejores decisiones.

Es evidente que ante situaciones de crisis —crisis económica, crisis como la que ahora tenemos de carácter de salud pública…— hay la tentación, primero, de los gobiernos de ocultar información y, en segundo término, la tentación de llevar al cabo acciones en contra de la libertad de prensa, justificando precisamente ese proceder en una emergencia, de tal manera que tener una prensa independiente es siempre fundamental para que se pueda convivir en democracia.

Hay muchos derechos que son consustanciales a esta condición democrática, pero, sin lugar a dudas, cualquier sociedad democrática requiere de una herencia plena del derecho a la información, de una herencia absoluta de la libertad de disentir. Ambos pasan necesariamente por el hecho de que esa sociedad cuente con un medio, o un conjunto de medios, que le den la información que se requiere para poder ejercerlos a plenitud.

No hay ninguna duda: la libertad de prensa es una de las aspiraciones, es una de las exigencias que me parece que cobran mayor relevancia ante estas difíciles circunstancias que experimenta el mundo y, desde luego, que experimenta el país.

Sergio Aguayo

Podría dar un sinnúmero de razones (por las cuales es importante la prensa independiente), porque llevo 50 años escribiendo columnas. Empecé en 1971, así que el próximo año los cumplo.

Estoy haciendo investigaciones sobre la manera como se puede enfrentar y combatir al crimen organizado. Por ejemplo, lo que he encontrado en el Chicago de los años 20, en Sicilia en los años 90, en La Laguna en los años de 2010 a 2012 ó 2013, es que la prensa independiente es fundamental, porque cumple varias funciones. Una importante es transmitir información confiable, que permita a los actores estar enterados, tener una información razonablemente similar, aun cuando hay puntos de vista contrastantes.

A través de las páginas editoriales, (el periodismo independiente) hace posible que se planteen sugerencias críticas muy directas a la estrategia del gobierno, y luego es el antídoto tal vez más eficaz en contra del crimen organizado.

Si algo afecta a lo largo del tiempo a los criminales es la exposición no solo de sus nombres, porque allá hay una equivocación. Lo que les afecta es la difusión de la manera como se organizan, la manera como actúan, el tipo de violencia que emplean.

En ese sentido, por ejemplo, lo que pasó en La Laguna en esos años fue que El Siglo de Torreón y los otros diarios llegaron a acuerdos tácitos para compartir pautas de comportamiento similares que los protegiera contra la violencia extrema de los zetas, en primer lugar, y del Cartel de Sinaloa, en segundo.

Y lo que hicieron fue empezar a difundir no los nombres de los criminales —porque en eso son muy delicados, son muy sensibles—, sino difundir sus métodos.

Me permito hacer una sugerencia a los directivos del Diario de Yucatán: necesitamos, o a mí me gustaría leer, historias que expliquen de una manera integral por qué la Península de Yucatán tiene una situación tan diferenciada entre Mérida, por ejemplo, con niveles muy bajos de violencia criminal, y Cancún.

Ese tipo de comparaciones ayuda a la sociedad a entender. Y una sociedad bien informada es lo que requiere, la democracia y la seguridad.

Javier Garza

Creo que la pregunta es en realidad en términos generales, no solo en tiempos de la crisis. El periodismo independiente en una sociedad democrática es indispensable.

De hecho, no se entiende una sociedad democrática sin un periodismo independiente. Ni se entiende el periodismo en una sociedad democrática si no es independiente.

El periodismo dependiente, digámoslo así, o el servil o partidista, en una sociedad democrática solo sirve a los intereses del grupo en el poder.

Creo que la frase clásica es la que se atribuye a Thomas Jefferson, en Estados Unidos: “Si yo fuera a escoger entre un gobierno sin periodistas o sin prensa y una prensa sin gobierno, escogería la última solución”.

Por supuesto, esto lo dijo antes de que fuera presidente de los Estados Unidos, porque después, cuando lo fue, ya no le gustó mucho cómo lo trataba la prensa. Y me parece que ése es uno de los puntos en los que tenemos que rifarnos actualmente, donde el periodismo independiente está siendo asediado, está siendo cuestionado, está siendo atacado incluso por un grupo en el poder que se benefició del periodismo independiente precisamente para llegar al poder.

Y esto es lo que nos dice para qué sirve el periodismo independiente. ¿Para qué sirve? Para cuestionar, para revelar, para criticar, para que la gente conozca una cara de la realidad que las autoridades no le van a decir, que su gobierno no le va a decir, que su alcalde, su gobernador, el presidente de su país no le va a decir, pero necesita saberla, precisamente para poder tomar mejores decisiones, para poder evaluar si quiere que continúe el actual grupo en el poder o si quiere cambiar, si quiere que lo gobiernen otro partido u otros personajes.

En ese sentido, creo que la situación actual resulta un tanto curiosa y algunos pudieran decir incluso que hasta hipócrita. ¿Qué es lo que hizo el periodismo independiente en los últimos años, por ejemplo, con los gobiernos anteriores? Revelaba casos de corrupción, le decía a la gente que la situación no era como la autoridad la estaba pintando, que el país se estaba convirtiendo en un país muy violento, un país muy inseguro, un país donde la gente cometía cualquier acto ilegal con total impunidad, y era una realidad que muchos gobernantes querían ocultar.

Era una prensa que le estaba diciendo a la gente que sus gobernadores estaban endeudando a sus estados y de una manera tal que no estaban comprobando en qué estaban gastando el dinero, por ejemplo. Es prensa independiente la que reveló eso.

Esa prensa independiente que reveló eso, la que reveló —por ejemplo— que el presidente de la República y su esposa le habían comprado una casa a un contratista del gobierno federal y del gobierno del Estado de México cuando el presidente era gobernador, por mencionar unos casos, fue la que contribuyó a un clima de hartazgo que provocó después que 33 millones de mexicanos votaran por Andrés Manuel López Obrador, porque decidieron que el grupo que estaba en el poder había abusado de ese poder. Y supieron que había abusado del poder gracias a la prensa independiente. Y dijeron: no, hay que dar la oportunidad a otro grupo.

Por supuesto, otro grupo, el grupo actual, se queja de que las mismas técnicas de investigación periodística, la misma curiosidad de periodistas en medios independientes, ahora se las estén aplicando a ellos, y ahora sea la prensa independiente la que esté diciendo que el hijo de un alto funcionario del gobierno le vende ventiladores a sobreprecio al Seguro Social, y que ahora sea la prensa independiente la que esté diciendo que, contrario al discurso presidencial, la economía mexicana venía en picada incluso antes de la actual pandemia. Es una prensa independiente la que necesitamos precisamente para que se pueda conocer eso.

Es un periodismo también que está sufriendo el colapso de los modelos de negocios de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque el periodismo independiente es un periodismo que requiere investigación, y para la investigación se necesita, por ejemplo, que un periodista se pase una semana o dos semanas, o un mes, investigando un tema sin producir absolutamente nada, sin escribir absolutamente nada para el periódico o sin grabar una cápsula para la televisora porque está investigando un tema y hay que seguir pagándole en ese lapso.

Ese es el periodismo independiente que se construye precisamente con esas investigaciones. Ahorita está en peligro porque el modelo de negocios está permitiendo cada vez menos eso.

Está también llevando cada vez a más medios de comunicación a los brazos de la publicidad gubernamental y en esa medida también se compromete la independencia de muchos medios de comunicación.

Estamos viviendo un momento muy peligroso, y también resulta paradójico porque en estos tiempos de emergencia si algo ha sido celebrado es el periodismo independiente. Si algo se busca es el periodismo independiente.

Vemos que mucha gente se está yendo a los medios de credibilidad a nivel nacional y a nivel internacional, y luego al nivel local, a los medios en los que más confía. El Diario de Yucatán, por ejemplo, en la Península. O podemos hablar de otros como El Norte, en Nuevo León, o El Siglo de Torreón en la Comarca Lagunera, o el AM en el Bajío, y allí es donde van ellos a tratar de verificar si lo que recibieron en WhatsApp o vieron en Facebook es cierto, es “fake news” o es una exageración o una desinformación.— ÁNGEL NOH ESTRADA

Quién es Gustavo de Hoyos

Líder empresarial

Fue electo presidente de Coparmex para el bienio 2016-2017 y reelecto para los ejercicios 2018-2020.

Otras facetas

Ha sido consejero de Infonavit, Nafin, Bancomext, Conacyt e Infonacot. Forma parte de la Comisión Ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial y del Consejo Consultivo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Quién es Sergio Aguayo

Académico

Profesor-investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México desde 1977 y profesor invitado en la Universidad de Harvard desde 2015.

Derechos y democracia

De 1990 a 1996 fue presidente de la Academia Mexicana de Derechos Humanos. Fue presidente de Alianza Cívica y de Propuesta Cívica, asociaciones promotoras de la democracia en México.

Quién es Javier Garza R.

Formación

Egresado de la Universidad Iberoamericana. Tiene una maestría en Periodismo por la Universidad de Texas. Fue reportero y editor de Reforma y director editorial de El Siglo de Torreón durante siete años.

Labor internacional

Hoy es editorialista del diario español El País y becario en el Centro Internacional para Periodistas, a cargo del programa de seguridad digital.